Более 40 тысяч сеянцев сосны высадят на акции «Наш лес» в Ольгинском лесопарке Балашихи

Ольгинский лесопарк станет центральной площадкой областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Балашихе. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

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«21 сентября по всей Московской области пройдет ежегодная акция „Наш лес. Посади свое дерево“. Балашиха тоже присоединится к этой акции. В этом году (2019 — ред.) центральной площадкой станет Ольгинский лесопарк», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что там планируется высадить более 40 тысяч сеянцев сосны. К акции присоединятся социальные, образовательные учреждения, балашихинская областная больница и управляющие компании.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года.