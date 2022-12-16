Экология 16 декабря 2022, 16:31 Более 40 предприятий по обращению отходов планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году

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Общий объем инвестиций в эти предприятия составил 28 миллиардов рублей

В 2022 году введены в эксплуатацию 32 предприятия, в том числе 6 комплексных. При этом до конца года планируется ввести еще 9 объектов по обращению с отходами, из которых 2 комплексных.

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«В этом году запущены уже 32 КПО, до конца года ввода ожидают еще 9 предприятий. Общий объем инвестиций в эти предприятия составил 28 миллиардов рублей, из них 22 составляют деньги рынка. Причем новый формат государственно-частного партнерства — концессии — получил невероятно позитивный отклик. Сейчас РЭО заключил 20 концессионных соглашений в 10 регионах на 42,4 млрд рублей. До конца года подпишем еще одно почти на миллиард. Но это только этот год. Мы уже прорабатываем концессии на 2023 и 2024 год. Это еще почти 200 млрд рублей инвестиций, которые получит отрасль», — добавил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Самая крупная в стране концессия заключена в Дагестане. Здесь появятся три объекта обращения с отходами мощностью 950 тысяч тонн в год за 12,8 млрд рублей. А крупнейшую концессию в сфере ТКО за Уралом заключили в Иркутской области. Мусороперерабатывающий комплекс мощностью 405 тысяч тонн построят в Ангарске к 2025 году. Стоимость проекта — 3,5 млрд рублей. Проектирование уже стартовало.

Ранее РЭО сообщал, что, по данным компании, на создание объектов инфраструктуры, которые позволят достигнуть показателей федерального проекта «Экология» — 100-й сортировки и уменьшению захоронения вдвое — к 2030 году, требуется примерно 550 млрд инвестиций, несмотря на то, что уже вложено около 150 млрд рублей. Так, в 2022 году РЭО получил более 80 заявок на финансирование концессионных проектов от 47 субъектов на общую сумму в почти 200 млрд рублей. Планируется, что заявки будут закрыты в 2023 году, в результате чего в каждом регионе России будет концессионное соглашение, в рамках которого будут строиться новые предприятия. При этом меры поддержки Российского экологического оператора предполагают, что РЭО сможет профинансировать до 95% от общего объема инвестиций по каждой концессии.