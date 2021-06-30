46 объектов инфраструктуры по обращению с отходами создадут в России уже в этом году. Речь идет о: 13 комплексных объектах по обработке и утилизации отходов, 31 сортировочном комплексе и 2 перерабатывающих предприятиях общей мощностью обработки 6,3 млн тонн и утилизации 2,1 млн тонн. Об этом сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

«До 2030 года нужно построить или реконструировать 868 объектов обращения с отходами. Сейчас в стране уже есть мощности, которые позволяют сортировать более 20 млн тонн отходов в год. Это треть от всего объема ТКО. Половину мощностей как раз ввели за последние два года. При этом больше половины оборудования на предприятиях — отечественное», — заявил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

За период 2019–2020 годов быдл создано 14 комплексных объектов, 64 сортировки и 27 переработок. Это позволило в 2020 году направить на обработку 16,6 млн тонн отходов и на утилизацию 4,7 млн тонн отходов. При этом наибольший уровень утилизации отходов достигнут в отношении алюминиевой и картонной упаковки (превышает 70%), наименьший — в отношении утилизации пластика и стекла (составляет около 10%).

«Общий объем инвестиций в создание объектов инфраструктуры в ближайшие три года составит более 70 млрд рублей. Но этого мало, и мы идем дальше, расширяем меры господдержки. Вместе с коллегами из Минприроды мы продумали целый ряд инструментов: от льготных кредитов до возмещения лизинга. Суть математики всех мер господдержки максимально простая: на рубль государственных денег, мы привлекаем три рубля частных инвестиций», — добавил глава ППК РЭО.

Ранее стало известно, что Российский экологический оператор проинвестирует 6 миллиардов рублей в создание 13 объектов в 11 регионах уже в 2021 году. При реализации данных инвестпроектов будет применена новая мера государственной поддержки.