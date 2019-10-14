Более 40 мусорных полигонов Подмосковья закроют до 2024 года

Более 40 мусорных полигонов закроют до 2024 года в Подмосковье. Как проходит рекультивация, обсудили на брифинге зампреда регионального правительства — министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.

В рамках госпрограммы в Московской области до 2024 года предстоит очистить более 40 полигонов. Одна из главных проблем, которая мешает работе, — недостаток точных сведений. Часто масштабы мусорного участка оказываются в разы больше указанных в проекте.

Кроме того, некоторые полигоны переходят на сельскохозяйственные участки или на земли Гослесфонда. По каждому объекту ведется отдельная работа в зависимости от объемов мусора и характеристик земельного участка. Тем не менее, по словам министра, это не должно помешать соблюдению сроков.

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«Три полигона у нас уже готовы, рекультивированы в прошлом году. Два полигона, среди которых легендарный „Кучино“, мы заканчиваем в этом году. Еще пять полигонов, на которых активно развернута работа до следующего года», — заявил Дмитрий Куракин.

Всего за шесть лет в Подмосковье закрыли 24 свалки. До конца года планируется закрыть еще один полигон — «Воловичи» под Коломной. После процесса рекультивации территорию засыплют плодородным слоем грунта, после чего начнется благоустройство.