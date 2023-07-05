Экология 05 июля 2023, 10:01 Более 361 тысячи кубометров отходов вывезли из Мариуполя при помощи новой техники РИА «Новости»

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Новая техника, поставленная в Мариуполь Российским экологическим оператором (РЭО), позволила вывезти из города более 361 тысячи кубометров отходов. В планах на территории всей республики организовать систему обращения с отходами, обеспечивающую население качественной коммунальной услугой по вывозу ТКО.

«Администрации Мариуполя удалось восстановить услугу по вывозу твердых коммунальных отходов и нормализовать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города благодаря обновленному контейнерному парку и техники. На сегодняшний день новой техникой вывезено более 223 тысяч кубометров ТКО и ликвидированы городские навалы отходов в размере 138 тысяч кубометров», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

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Кроме того, в городе Мариуполе в настоящий момент идет активный процесс восстановления инфраструктуры города, строительства новых жилых комплексов ведет к образованию большого объема отходов строительства и сноса, подлежащего обработке. Для этих целей на прилегающей к Мариуполю территории организован объект по обработке отходов строительства и сноса, где размещены 11 единиц оборудования, переданного РЭО.

«РЭО на постоянной основе оказывает методическую помощь Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям в организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе ведется совместная с субъектами Российской Федерации работа по разработке территориальных схем обращения с отходами. 8 июня Правительство Донецкой Народной Республики и 3 июля Луганская Народная Республика утвердили территориальные схемы обращения с отходами. Работа по разработке территориальных схем обращения с отходами ведется совместно с исполнительными органами власти Запорожской и Херсонской областей», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

На объекте обработки отходов строительства и сноса переработано более 7 тысяч кубометров отходов, получено около 6 тыс кубометров полезной фракции, которая используется на этом же объекте для выравнивания территории.

В городе организованы площадки для накопления отходов, на которых размещены контейнеры, что препятствует образованию навалов ТКО. На текущий период на площадках накопления отходов в МКД расставлено 3 804 контейнера и 2 815 контейнеров расставлено в частном секторе.

Город возвращается к активной жизни, население и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города увеличили образования отходов. Объем отходов за июнь 2023 года, вывезенный техникой РЭО, по сравнению с декабрем 2022 года увеличился на 30 тысяч кубометров. Всего за июнь 2023 года с территории города МУП АГМ «Коммунальник» вывезено около 100 тысяч кубометров отходов.