Экология 26 апреля 2023, 11:34 Более 35 тысяч человек приняли участие в экологических акциях в честь Дня Земли

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Мероприятия в формате дней единых действий организовали волонтеры-экологи «Делай!» при поддержке Российского экологического оператора.

В рамках Всероссийской акции «День Земли» экоуроки, деловые игры, походы и субботники прошли в 80 регионах страны с 20 по 23 апреля. В более чем 600 мероприятиях приняли участие свыше 35 тысяч человек.

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«Акция приурочена к Международному Дню Земли. Традиционно этот праздник отмечается 22 апреля. За несколько дней по всей стране при поддержке РЭО волонтерами было проведено более 600 мероприятий, направленных на формирование экологической культуры у детей и молодежи, воспитание бережного отношения к природе и экопривычек. Экопросветительская деятельность, включающая в себя работу волонтерского движения, — обязательный пункт в развитии экономики замкнутого цикла в России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» совместно с Ассоциацией волонтерских центров, Общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых», АНО «Сад Памяти», Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей и Центром развития экологического добровольчества организовали акцию «День Земли». В рамках празднования прошли мероприятия в 80 регионах страны, а также несколько мероприятий состоялось в Узбекистане, Таджикистане и Тунисе.

«Экоуроки, деловые игры, походы, субботники, плоггинг-забеги, акции по сбору макулатуры, посадки деревьев, мастер-классы и квесты на День Земли проходили по всей России — от Калининграда до Камчатки. В них принимали участие школьники, студенты, педагоги, руководители и члены общественных молодежных объединений, движений и некоммерческих организаций экологической направленности. организовали. Всего мероприятия охватили более 35 тысяч человек», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Наиболее активно к акции присоединились жители Московской области, где состоялось более 40 акций — от субботников и посадок растений до экоуроков и деловых игр. В днях единых действий приняли участие не только граждане России — школьники из Ташкента самостоятельно организовали субботник на пришкольном участке, очистив его от мусора, а в Таджикистане и Тунисе прошли посадки в рамках акции «Сад Памяти».

Всероссийская акция «День Земли» входит в общий цикл мероприятий в формате дней единых действий, которые пройдут весной и летом 2023 года. Так, в марте уже состоялся «День без отходов», а с 10 по 16 апреля прошли мероприятия, приуроченные к дню экологических знаний.

Вся подробная информация о всероссийских днях единых действий доступна на сайте http://дниединыхдействий.рф/

Всероссийская акция «День Земли» организована Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!», Ассоциацией волонтерских центров, Общероссийским общественным-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых», АНО «Сад Памяти», ВОД «Волонтеры Леса» и Центром развития экологического добровольчества.

Партнерами акции выступили: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», Федеральное агентство по делам молодёжи, Публично-правовая компания «Российский экологический оператор», Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.