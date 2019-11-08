Более 35 млн деревьев высадили волонтеры в рамках акции «Сохраним лес»
В текущем году волонтеры высадили свыше 35 миллионов деревьев в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес». Об этом сообщило ИА НСН.
По словам начальника управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаила Козлова, в акции, которая проходит в стране впервые, приняли участие 1,7 миллиона человек. Предполагается, что и в 2020 году эту масштабную кампанию проведут снова. Чиновник также уточнил, какой ущерб нанесли пожары лесному фонду в этом году. Речь идет о 14 миллиардах рублей.
«За последние пять лет ущерб составил 30 миллиардов рублей», — обратил внимание Козлов.