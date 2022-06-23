Более 300 волонтеров проверили работу 10 предприятий по переработке ТКО

Более 300 волонтеров-экологов отправились на объекты обращения с отходами в 10 регионах России. Молодым людям показали, как сегодня функционирует система обращения с отходами, а также как происходит процесс переработки в их регионе. Экскурсии состоялись в рамках серии проектов «Экопоколение. РЭО», организованной Российским экологическим оператором и движением «Делай!».

«В июне мы организовали для молодых людей из разных городов России 10 выездных экскурсий на предприятия по сортировке и утилизации отходов. Более 300 эковолонтеров познакомились с современной системой обращения с отходами, узнали, как сегодня функционирует система и как происходит процесс переработки в их регионе. Мероприятия прошли в рамках „Экопоколения. РЭО“. С помощью таких проектов мы хотим популяризовать раздельный сбор, использование вторичных ресурсов, продукции из вторсырья», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В ходе экскурсий участники увидели, как происходит сбор вторичных ресурсов, процесс досортировки, узнали подробнее об этапах переработки и оборудовании, которое для этого необходимо. Участники смогли также задать волнующие их вопросы, связанные со сбором и вывозом отходов представителям объектов инфраструктуры обращения с отходами.

Экскурсии проходили на предприятиях по утилизации полимеров, макулатуры, текстиля, мусоросортировках и мусороперегрузочных станциях в Новосибирской, Саратовской, Московской, Омской, Кемеровской, Курской и Ивановской областях, в Республиках Чувашии, Удмуртии и Башкортостане. Заявки принимались с 1 по 17 июня. Для участия в экскурсии нужно было просто связаться с региональным координатором, контакты размещены на сайте проекта «Экопоколение. РЭО».