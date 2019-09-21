Более 3 тысяч деревьев и кустарников высадили вдоль вылетных магистралей Подмосковья

Более трех тысяч деревьев и кустарников высадили жители Подмосковья вдоль вылетных магистралей региона в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Сегодня на территории Московской области прошло такое массовое мероприятие. В рамках акции Министерство благоустройства совместно с жителями высадили свыше трех тысяч деревьев и кустарников вдоль вылетных магистралей», — сказал министр.

Жители высадили молодые деревья — красные клены, липы, ели и сосны, а также цветущие и плодово-ягодные деревья и кустарники. В числе трасс, где прошло озеленение — М-5 «Урал», А-103 «Щелковское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», М-8 «Ярославское шоссе», а также Пятницкое, Егорьевское, Носовихинское, Старое Симферопольское шоссе.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуют масштабный пилотный проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к десяти вылетным магистралям. Работы ведутся с учетом мнения жителей. Общая площадь благоустройства — более 600 километров.

В частности, будут обновлены остановки и пешеходные переходы, проведены санитарно-оздоровительные мероприятия вдоль лесных участков, восстановлены ограждения, смонтированы осветительные мачты и шумозащитные экраны, обновлены рекламные конструкции, а также торговые павильоны, в соответствии с принятым стандартом.