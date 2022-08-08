Более 3 т отходов собрали волонтеры «Зеленого Десанта» за три уборки на Байкале

Более 1,6 тонны отходов собрали волонтеры 6 августа на берегу озера Байкал в рамках третьего этапа марафона «Зеленый десант». Субботник организовал Российский экологический оператор при поддержке волонтеров-экологов «Делай!». В нем приняли участие не только россияне, но и добровольцы из Монголии и Боливии. Всего было собрано три тонны отходов за все уборки, прошедшие на Байкале в рамках «Зеленого десанта».

«Субботники „Зеленого десанта“ как никогда актуально проводить на Байкале — в популярном туристическом месте, чья береговая линия загрязнилась от жизнедеятельности человека. В воде и на побережье волонтеры находят самые разные виды отходов, многие из которых можно было бы направить на переработку. Например, стройматериалы, металлические прутья, рыболовные сети, резина, ПЭТ, полипропилен, пакеты, бутылки, одноразовая упаковка, сигаретные окурки и многое другое. Отходы разлагаются на мелкие фракции, которые потом разлетаются и попадают в воду. Поэтому важно не просто проводить такие акции, но воспитывать в людях правильную культуру потребления и заботы об окружающей среде», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Заключительный третий этап экологического марафона «Зеленый Десант» прошел 6 августа на берегу озера Байкал в курортном месте поселка Горячинск (Республика Бурятия). В нем приняли участие более 140 добровольцев из 20 городов России, Монголии и Боливии, а также волонтеры экологического лагеря «Байкальской Береговой Службы».

Добровольцы в игровой форме очистили берег Байкала протяженностью 4 километра от крупных и мелких коммунальных отходов. Всего было собрано более 1,6 тонны отходов, большую часть которых составил метал (960 кг). Все собранные отходы были вывезены региональным оператором «Эко-Альянс» на переработку. Лучшие команды были награждены памятной сувенирной продукцией от организаторов и партнеров акции.

«Всего за это лето на Байкале прошло три акции „Зеленого десанта“. 30 июня со стороны Иркутской области состоялся первый этап марафона, 100 волонтеров собрали более одной тонны отходов. 30 июля и 6 августа две уборки прошли со стороны Республики Бурятия, в них участвовало более 140 человек в каждый из дней. Всего за три марафона волонтеры собрали более 3 тонн отходов с берегов Байкала, а участие в субботниках приняли почти 400 человек», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.