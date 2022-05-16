Более 280 кг вторсырья собрали волонтеры на субботнике в Тамбовской области

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Тамбовской области 12 мая 2022 года, он стал одним из 10 флагманских мероприятий в рамках проекта. Участники устроили уборку Ласковского карьера. Собрать удалось более 280 килограммов вторсырья.

«Субботники — добрая традиция нашей страны. Подобные мероприятия полезно проводить среди молодежи, прививать им полезные привычки. При поддержке РЭО в этом году проходят субботники в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. В апреле и мае они пройдут как минимум в 40 регионах России. Планируется множество небольших субботников и 10 флагманских, Тамбовская область в их числе. Рады видеть всех, кто хочет сделать свой город и регион чище, на наших мероприятиях», — сказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Субботник объединил множество волонтерских отрядов, институты и администрацию города. Всего в нем приняло участие более 100 человек. Участники за первый час собрали более 50 килограммов ПЭТ-бутылок, свыше 150 килограммов стекла и 80 килограммов металла. После уборки для участников была организована полевая кухня.

«Участники обучаются азам раздельного сбора отходов и облагораживают территорию любимого карьера», — отметил региональный координатор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» по Тамбовской области Максим Булгаков.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.