Экология 22 ноября 2023, 17:12 Более 28 тысяч школьников и детсадовцев приняли участие в региональном этапе конкурсов от «Эколят — Дошколят» РЭО

Читать 360tv в

Российский экологический оператор и Всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята — Дошколята» подвели итоги регионального этапа трех конкурсов для воспитанников детских садов на тему экологии и обращения с отходами. В них приняли участие более 28 тысяч человек.

«Популяризация экологического образа жизни среди граждан, в том числе совсем юных, является необходимым этапом в формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране, а также неотъемлемой частью реформы отрасли по обращению с отходами. На региональном этапе трех конкурсов проекта „Эколята — Дошколята“ приняли участие более 28 тысяч детей от 5 до 11 лет из 2233 школ и детских садов из 23 регионов России. Тысячи детей узнали, что такое раздельный сбор, как отходы можно превратить в ценный ресурс и новое изделие, а также о том, как позаботиться о природе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Проект включает в себя конкурс плакатов на экологическую (природоохранную) тему «Эколята — друзья и защитники Природы. Сделаем свою малую Родину чистой!», конкурс рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов», конкурс на лучшую «Елочную игрушку Эколят» с использованием вторичного сырья.

В региональном этапе приняли участие школы из таких регионов, как Республики Бурятия, Дагестан, Карелия, Крым, Коми, Хакасия, Саха (Якутия), Чеченская и Чувашская Республики, Москва, Ставропольский край, Архангельская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Курганская, Орловская, Псковская, Тамбовская и Тюменская области.

На заключительный, федеральный этап конкурсов жюри отобрало 126 работ финалистов. Каждый регион предоставил в соответствии с конкурсными положениями по 3 работы от дошкольников и от школ. Итоги будут объявлены 8 декабря.