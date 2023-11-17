Экология 17 ноября 2023, 16:17 Более 28 тысяч человек посмотрели сессию РЭО «Экологичность как драйвер качества упаковки» РЭО

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Сессия «Экологичность как драйвер качества упаковки» прошла в рамках форума «Всемирный день качества» 9 ноября. Онлайн-трансляцию сессии, которую организовали Российский экологический оператора и Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», посмотрели 28 тысяч человек.

«Тема экологичности упаковки остается актуальной. Взамен трудноизвлекаемой и трудноперерабатываемой упаковке должны прийти более экологичные материалы, а переход к ним должен быть постепенным. РЭО призывает компании активно участвовать в формировании экономики замкнутого цикла и соблюдать обязанности в рамках системы расширенной ответственности производителей (РОП), закон о которой вступит в силу уже с 2024 года», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для производителей продукции упаковка рассматривалась всегда с позиций маркетинга (должна быть «продающей» и недорогой), но при этом сохранять качества и внешний вид товара, в том числе при транспортировке и соответствовать санитарным требованиям, отметила глава Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

«При этом транспортная упаковка хорошо собирается, налажена ее утилизация и последующее использование в качестве вторичного сырья. Разнообразие потребительской упаковки — уже сейчас огромная проблема, которая продолжает нарастать. Нельзя снизить захоронение отходов на полигонах, не решив проблему с утилизацией потребительской упаковки. Незыблемое правило — загрязнитель платит. Многие производители еще не готовы отнести критерии экологичности (перерабатываемость, собираемость, идентификацию состава и пр.) в качестве приоритетных свойств производимой упаковки. Видим в этом, скорее, не проблему, а задачу работы с отраслевым сообществом», — сказала она.

На сессии обсудили экологичность упаковки и влияние ее на потребительский спрос на продукцию, экологичные решения и снижение издержек в производстве упаковки, а также роль стандартизации и сертификации.

«Часто слышим название экологичная упаковка , но уверенности в этом нет. В тоже время стандарты и добровольная сертификация могут помочь потребителю сделать правильный выбор и не ошибиться.

«Стандартизация поможет сформировать критерии экологичности и качества, доказательную базу. Добровольная сертификация докажет их соответствие. Поэтому считаю и стандартизацию, и добровольную сертификацию полезными и крайне необходимыми инструментами не только в части экологичности упаковки, но и в целом для экономики замкнутого цикла», — сказала генеральный директор АНО Московский экологический Регистр, заместитель завкафедрой «Экологический менеджмент и Устойчивое развитие» Академии Росстандарта Наталия Ушакова.

В сессии приняли участие представители ретейла, кейтеринговых, транспортных компаний, производители и утилизаторы упаковки из разных видов сырья (бумага, стекло, пластик).

Российский экологический оператор выступил экологическим партнером Международного форума «Всемирный день качества». Мероприятие состоялось 7−10 ноября в Москве.