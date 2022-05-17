Более 250 кг собрали школьники на финальной акции «Экодежурный по стране» в Подмосковье

Более 20 тысяч детей приняли участие в весенней акции Российского движения школьников «Экодежурный по стране». Торжественный финал Всероссийской акции прошел при поддержке Российского экологического оператора в подмосковном городе Долгопрудный, там было собрано более 250 килограммов отходов, которые отправили на переработку.

«„Экодежурный по стране“ стал по-настоящему масштабной акцией, которая привлекла свыше 20 тысяч школьников. Активисты собрали более 360 тонн отходов и высадили 120 тысяч саженцев. РЭО поддержал завершение акции в Подмосковье, на которой было собрано 250 кг отходов, все отправили на переработку. Такие мероприятия продвигают новую модель поведения среди молодежи, раздельный сбор, экопривычки, более осознанное потребление. Поэтому очень рады, что в этом году экологическая акция собрала большое количество юных граждан, которые внесли свой вклад в экологическую жизнь России», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Акция Российского движения школьников стартовала 22 апреля, в Международный день Земли. В этот раз она проходила в трех форматах: уборка территории, посадка саженцев и творческий формат. Больше всего человек — 15 тысяч — присоединились к уборке территорий, они собрали 360 тонн отходов. Весенний сезон 2022-го года в этом плане стал рекордным, в 2021-м школьники собрали 130 тонн за весь год.

На посадке деревьев побывали более 3000 человек, которые высадили более 120 тысяч саженцев и таким образом сделали существенный вклад в лесовосстановление страны. Также ребята провели более 200 акций в творческом формате, создавали арт-объекты, проводили лекции и мастер-классы. Так они привлекли внимание к экологическим проблемам.

Финальная акция прошла при поддержке РЭО в парке города Долгопрудный. Активисты городского отделения РДШ разделились на 12 команд для участия в экологическом квесте, соревнуясь очищали от отходов территорию парка. Участники собрали более 250 килограммов отходов. Вывозом ТКО занимался региональный оператор «РТ-Инвест», который затем направил отходы на переработку на комплекс «Север» в Сергиево-Посадском городском округе.

«У нас участвовали сегодня все школы города, это замечательно: все позитивно настроенные, довольные, спортивные! Я думаю, что мы будем чаще принимать участие в таких мероприятиях! Как и любое командное состязание, это оказалось полезно для сплочения. Ребятам было очень интересно, они боролись за количество и за качество, и, я уверена, останутся довольны результатом», — поделилась заместитель начальника Управления образования Администрации г. о. Долгопрудный Ольга Давликанова.