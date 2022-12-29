Экология 29 декабря 2022, 10:33 Более 2400 нарушений выявили на мусорных полигонах благодаря дронам

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Впервые в России появились цифровые двойники более половины действующих полигонов страны.

Российский экологический оператор подвел итоги проекта по облету полигонов дронами, оборудованными средствами лазерного сканирования. Основной целью проекта было определение остаточной вместимости полигонов и, как следствие, оставшегося срока службы объектов. Но по результатам воздушного лазерного сканирования мы зафиксировали также свыше 2400 нарушений, включая такие, как отсутствие КПП и весов, выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка.

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«Весной этого года РЭО запустил проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости. Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много — более 2400. Чаще всего на полигонах фиксировалось отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка. Что делать с нарушителями, уже решат надзорные органы и органы местного самоуправления», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В целом в ходе облетов были выявлены такие нарушения при эксплуатации объектов, как наличие тлений и возгораний, нарушение санитарно-защитной зоны, отсутствие ванн дезинфекции колес, КПП, ворот или шлагбаума, ограждения по периметру, весового контроля, обводных каналов и сетчатого ограждения в зоне выгрузки отходов.

РЭО запустил проект по облету полигонов с помощью дронов в мае этого года. Дроны проводили лазерное воздушное сканирование. Сначала беспилотный летательный аппарат с лидаром (средство мобильного лазерного сканирования) делает облет полигона. На основании полученных измерений строится облако точек, накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект.

На цифровом двойнике полигона определяется фактически оставшийся срок службы объекта — остаточная вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений — выход навалов отходов за границы отведенного земельного участка, выход фильтрата вне специально оборудованных мест и так далее.