Более 2300 человек приняли участие в проекте «Экопоколение.РЭО».

Российский экологический оператор подвел итоги проекта «Экопоколение.РЭО». Всего с 15 июля по 7 августа в 20 регионах прошло более 100 эколого-просветительских мероприятий, организованных РЭО и волонтерской организацией «Делай!». В них приняли участие более 2300 человек.

«В апреле и мае мы провели первый этап проекта „Экопоколение.РЭО“. Он представлял собой экологический марафон заданий в удаленном формате. В нем могли принять участие любые организации, заинтересованные в экоповестке — студенческие клубы и отряды, центры добровольчества. А летом мы запустили второй этап, который предполагает очное участие совместно с нашими волонтерами. В 20 регионах уже прошли более 100 эколого-просветительских мероприятий, в которых поучаствовали свыше 2300 активных граждан», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Просветительские мероприятия от РЭО и волонтеров-экологов «Делай!» прошли в таких субъектах РФ, как Белгородская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Омская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская и Челябинская области, Забайкальский, Ставропольский и Краснодарский край, в Республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Крым, Удмуртия и Чувашия, и в городах федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.

В рамках просветительских мероприятий «Экопоколение.РЭО» прошло более 10 эстафет ЭкоГТО — эстафета на сдачу экологических нормативов, которая в игровой форме знакомит школьников с экологическими привычками, альтернативными источниками энергии и возможностями переработки.

Также с 18 по 31 июля были проведены три лекции «Тренд на экологичность», пять экоквизов, семь игр «Завод» и шесть игр «ЭкоАктивити» для детей из летних лагерей и санаториев, участников молодежных форумов и мероприятий, а также для гостей городских праздников.

«В общей сложности в мероприятиях „Экопоколение.РЭО“ принял участие 201 волонтер и 2110 школьников, воспитанников детских садов, студентов. Все они сдавали экологический норматив, прошли эстафету ЭкоГТО. Этот квест рассчитан как на командное, так и индивидуальное выполнение, в процессе которого необходимо пройти 6 шесть тематических станций на разную тематику. Таким образом юное поколение сдает нормативы по бережному отношению к окружающей среде», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Во многих регионах участие в мероприятиях приняли ребята, отдыхающие в детских оздоровительных лагерях, так в Республике Крым к экологическим активностям присоединились воспитанники Международного детского центра «Артек», которые прослушали лекции на экотематику и закрепили полученные знания эстафетой ЭкоГТО и игрой «ЭкоАктивити».

В республике Удмуртия мероприятия прошли не только на площадках детских и молодежных образовательных центров — волонтеры-экологи также успели провести просветительские мероприятия на Всероссийском форуме молодых предпринимателей.

В Тульской области экологические мероприятия прошли в центре для реабилитации детей с ОВЗ, где волонтеры-экологи провели ЭкоГТО и игру «Завод». А в Забайкальском крае просветительские активности проходили на территории Сохондинского заповедника — так гости ООПТ могли ознакомиться не только с заповедными территориями, но и узнать больше о системе раздельного сбора отходов и основах экологичного образа жизни.

Также молодежь успела поиграть в экологические деловые игры, одна из которых «Завод 2.0». Игра позволила ребятам погрузиться в историю развития природоохранных практик и технологий, а также представить себя владельцами крупных предприятий и вместе с друзьями пережить события, повлиявшие на формирование современного общества. Кроме того, были проведены просветительские лекции и мастер-классы, где в теории и на практике были показаны принципы переработки отходов, механика и особенности работы заводов по обращению с ТКО в РФ.

Подробнее о мероприятиях в рамках проекта можно узнать на сайте https://www.ecopokoleniereo.ru/ecoprosvet. Проект реализуется ППК РЭО при поддержке ВОО волонтеров-экологов «Делай!» в рамках программы по развитию экологического добровольчества публично-правовой компании «Российский экологический оператор», в целях которой планируется объединить 10 000 эковолонтеров из 70 регионов.