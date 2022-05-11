Более 22 тысяч российских школьников узнали про эковолонтерство на уроках РЭО

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организаторами выступили Российский экологический оператор и Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!».

«РЭО активно занимается развитием экологического добровольчества, у нас есть программа, в рамках которой мы хотим объединить 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны. Уроки „Экология начинается с тебя“ стали одной из составляющих данной программы. Акция направлена на продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры среди самых юных граждан нашей страны. Благодаря урокам мы рассказали школьникам об актуальных экологических проблемах и состоянии окружающей среды, а также о том, какие существуют возможности экологического добровольчества. В итоге более 22,6 тысячи детей побывали на наших просветительских занятиях», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Всероссийский урок в рамках дня экологических знаний прошел уже во второй раз. Всего в регионах страны состоялось более 700 очных уроков по экологии, в рамках которых учителя и волонтеры рассказывали школьникам, как человек может снизить нагрузку на окружающую среду.

Помимо предложенных методических материалов от организаторов акции в школах проводились дополнительные мероприятия: мастер-классы, эстафеты по сдаче экологических нормативов «ЭкоГТО» и сбор вторичного сырья на переработку.

Материалы урока были размещены на портале dobro.ru. Чтобы получить материалы, необходимо было присоединиться к мероприятию в качестве волонтера. После проведения экоурока преподаватели имеют возможность загрузить отчет с фотоматериалами на сайт и получить именные сертификаты за участие в акции. Подробная информация об акции размещена на сайте и в инструкции.

В апреле–мае Российский экологический оператор также запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.