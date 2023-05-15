Экология 15 мая 2023, 15:09 Более 2000 кг отходов собрали эковолонтеры на «Чистых играх» в Махачкале

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Всего в акции приняли участие 112 человек.

Участники экоакции «Чистые Игры» в Махачкале собрали при поддержке Российского экологического оператора 2035 килограммов отходов. Соревнования по очистке территории, сбору и сортировке отходов проходили на загородном пляже «Оазис» 13 мая.

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«В Махачкале прошла экоакция „Чистые игры“, на которой более сотни участников собрали 2035 килограммов отходов. Примечательно, что больше всего было собрано пластика. Мы регулярно призываем людей отдавать предпочтение многоразовой продукции и выступаем за постепенный отказ от одноразового пластика и посуды. Важно формировать среди людей экопривычки, которые отвечают принципам экономики замкнутого цикла», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего в акции приняли участие 26 команд, или 112 человек. Они собрали 128 мешков пластика, 41 — стекла, 17 — металла, 8 кг — покрышек и 21 батарейку.

«РЭО как генеральный экологический партнер „Чистых игр“ приветствует активное участие жителей в акции. Экопросветительские мероприятия позволяют гражданам становиться более осознанными в потреблении и заботе об окружающей среде. Следующие „Чистые игры“ при поддержке РЭО пройдут в Астрахани, Евпатории и Санкт-Петербурге», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

«Чистые Игры» — это городской праздник, фестиваль, увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют отходы, получая за это баллы. В ходе игры участники используют мобильное приложение.