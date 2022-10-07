Более 2000 гостей станут гостями РЭФ-2022 | 360°

Экология 07 октября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Более 2000 гостей станут гостями РЭФ-2022

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Свыше двух тысяч человек посетят одно из главных мероприятий в отрасли обращения с отходами — Российский экологический форум (РЭФ). Российский экологический оператор уже второй раз проводит мероприятие, которое объединяет заинтересованных в развитии отрасли специалистов из разных сфер.

«Российский экологический форум — совершенно новый уровень обсуждения проблем и решений, связанных с развитием инфраструктуры обращения с отходами в России. На площадке форума будут озвучены трудности, с которыми сталкивается отрасль, способы, как их преодолеть, а также новые технологические решения, нюансы инвестиционной составляющей. Конструктивный диалог позволит участникам отрасли найти точки опоры между друг другом. А это в свою очередь укрепит саму сферу обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Среди участников форума ожидаются представители госаппарата, бизнеса, отраслевые специалисты, волонтеры. На сессиях в качестве спикеров выступят представители Российского экологического оператора, региональных операторов, компаний-утилизаторов, председатели комитетов Госдумы.

Одними из главных тем РЭФ станут зеленые финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей (РОП), инвестиционные проекты в отрасли, реформа обращения с отходами. Участники обсудят промежуточные итоги реформы, найдут болевые точки, наметят пути решения существующих проблем.

Российский экологический форум пройдет 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор. Чтобы попасть на форум, необходимо пройти регистрацию на сайте РЭФ, она уже открыта.

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