Экология 07 июня 2023, 12:39 Более 2000 человек приняли участие в мероприятиях студентов из «Зеленой лиги» за три месяца

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Более 2000 человек приняли участие в экопросветительских мероприятиях «Зеленой лиги», созданной Российским экологическим оператором для развития экодобровольчества среди студентов, формирования молодых профессионалов в отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В 2023 году РЭО совместно с Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов „Делай!“ запустил программу по развитию студенческих экологических объединений „Зеленая лига“. В нее было отобрано 39 лучших студенческих экоклубов из 27 регионов России. За три месяца участниками экопросветительских мероприятий „Зеленой лиги“ стал 2031 человек. Проектом мы хотим поддержать инициативы студентов и сформировать сообщество молодых профессионалов в сфере экологии, в частности обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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В мае студенты Зеленой лиги провели серию мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодежи в сфере раздельного сбора отходов (РСО), повышение знания о реформе в сфере обращения с ТКО, переработки и рационального использования ресурсов, а также на раннюю профориентацию и популяризацию профессий сферы обращения с ТКО.

По специально разработанным методическим материалам студенты провели 50 экологических уроков для школьников, а также 25 профориентационных лекций с участием экспертов в сфере обращения с ТКО для своих сверстников в высших и средних специальных учебных заведениях.

В 11 регионах состоялись выездные лекции на объектах по обращению с ТКО. На предприятия отправились студенты Московской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тульской областей и Республики Крым. Для них специалисты комплексов по обработке отходов провели ознакомительные экскурсии по предприятиям и подробно рассказали о принципе их работы.

«Мероприятия продолжатся и после летних каникул: экологические клубы планируют организовать более 120 уроков и 80 профориентационных лекций, а также собрать 25 групп студентов для посещения объектов по обращению с ТКО», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Проект «Зеленая лига» был представлен на отдельном стенде на Молодежном дне Х Невского международного экологического конгресса, который состоялся 24 мая в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили 60 студентов «Зеленой лиги» из разных регионов страны, а 5 лучших активистов получили возможность поучаствовать в основной программе конгресса. Это студенты Новосибирского государственного университета экономики и управления, Саратовской государственной юридической академии, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Самарского государственного технического университета и Самарского филиала Московского городского педагогического университета.

Также с 12 по 14 мая на базе отдыха СГЮА «Юрист» состоялся ежегодный Образовательный слет волонтеров-экологов «Нефрит», организованный трудовым экологическим отрядом академии «Нефрит» при поддержке РЭО и ВОО волонтеров-экологов «Делай!». Участники слета прослушали серию лекций на экологическую тематику от разных экспертов и приняли участие в мастер-классах, а также в командообразующих и практикоориентированных тренингах. Основными задачами будущих эковолонтеров стали подготовка и защита «зеленых проектов» — проектов в сфере экологии, самые успешные из которых будут реализованы на территории Саратовской области.

Узнать новости программы можно в сообществе в социальной сети «ВКонтакте», за проектом уже следит более 19 тысяч человек.