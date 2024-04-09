Экология 09 апреля 2024, 13:43 Более 200 тысяч детей прошли образовательные программы РЭО и «ЭкоХод» за три года РЭО

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Более 200 тысяч детей и педагогов приняли участие во Всероссийском образовательном проекте по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД», организованного при поддержке Российского экологического оператора.

«Дети, подростки, юные и молодые граждане России являются главными носителями новой экологической модели поведения. Именно благодаря ним общество перенимает экопривычки, модель осознанного потребления, узнает о принципах экономики замкнутого цикла и системе обращения с отходами, ведь они наиболее активны и чутки к таким вопросам. Проект „ЭкоХод“, созданный при поддержке РЭО, собрал за три года огромное количество людей, разделяющих ценности ответственного отношения к окружающему миру и активно участвующих в формировании экологической повестки», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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«ЭкоХод» стартовал в марте 2021 года. За это время волонтеры РЭО провели множество мероприятий, включающих образовательные воркшопы, консультационные вебинары, добровольческие акции по сбору макулатуры, пластика, уборке территорий.

По инициативе РЭО были разработаны и интегрированы в проект интерактивные курсы для детей дошкольного возраста «Помощники Земли». Для школьников мы подготовили курсы «Зеленая школа» (1−11 классы), а также «Дневник эковолонтера» — для учеников старших классов, студентов и желающих погрузиться в тему добровольчества.

«Мы уверены, что участники проекта помогут сформировать у себя и своих близких, в том числе взрослых, а также у школьников и детсадовцев навыки обращения с отходами, причем не только в образовательной среде, но и дома, и на улице», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Просветительский контент размещен на сайте РЭО в разделе «Просвещение» и находится в открытом доступе для всех желающих по ссылке.

Лидерами проекта «ЭкоХод» стали:

— Татьяна Евгеньевна Воробьева — абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2023», активно включилась в изучение интерактивного курса «Зеленая школа» вместе со своими учениками из объединения «Ты — ученый» Уфы (Башкортостан). Педагог отметила, что видеоуроки очень лаконичны и насыщены полезной информацией, а небольшие забавные квиз-тесты в конце каждой темы помогают усвоить материал и оценить знания;

— студенты ГБПОУ «Невинномысский химико-технологический колледж» Ставропольского края провели серию интерактивных занятий «Вторая жизнь пластика». Будущие химики точно знают, что нет мусора, а есть вторичное сырье, и как отходы превратить в доходы. Возможно, именно они станут будущими специалистами компании «СИБУР» или откроют новый способ переработки пластика;

— участники проекта из Севастополя провели городской конкурс «Сохраним природу» среди экологических отрядов школ в номинациях видеороликов «Вторая жизнь ненужных вещей» (победитель — экологический отряд «ТЕРРА», ГБОУ «Гимназия № 8») и экоквизы «Отходы в доходы» (победитель — экологический отряд «ЭКОЛЯТА 48», ГБОУ «СОШ № 48»). Конкурс организовал Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи и объединил 20 экологических отрядов города;

— ученики МБОУ «Парапинская СОШ» (Мордовия) провели занятия «Зеленой школы» в формате «дети-детям»: ребята рассказали друг другу о том, как заботятся об окружающей среде, что можно и что нельзя делать на нашей «Зеленой планете»;

— ребята и социальный педагог-эконаставник СОШ имени И. Я. Нелюбина села Ильино-Поляна (Башкортостан) на занятии курса «Общество потребления: сколько отходов мы производим?» провели дискуссию и вместе искали ответы на такие вопросы: чем отличаются отходы от мусора? Сколько люди выбрасывают отходов? Какие отходы можно отсортировать? А также организовали практикум для сверстников;

— ученики начальных классов гимназии № 107 Донецка в дистанционном формате познакомились с интерактивным курсом «Зеленая школа», узнали, что такое отходы, откуда они появляются и что с ними делать? Они раскрасили раскраску по сортировке отходов.

Организаторами проекта «ЭкоХод» являются РЭО и «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».