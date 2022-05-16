Более 200 пожаров произошло в России за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 240 природных пожаров, более 330 из них — от сжигания прошлогодней травы. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.

«На территории РФ за сутки зарегистрированы 662 термические точки, из них подтверждены 604 (240 — природные (ландшафтные) пожары, 332 — палы растительности, 22 — сжигание отходов, 10 — техногенные пожары). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы», — сказано в сообщении.

В настоящий момент действуют 129 очагов лесных пожаров на площади 19 657,2 гектара. В частности, 50 из них локализованы на площади 7164,5 гектара.

Авиация МЧС РФ за прошедшие 24 часа вылетала для тушения природных пожаров в Юргамышском и в Кетовском районах Курганской области, в Таштагольском районе Кемеровской области, в Братском районе Иркутской области, Тогучинском районе Новосибирской области, а также в хакасском городе Черногорске.

Всего в тушении пожаров участвовали более 5900 человек, 1160 единиц техники, а также 28 воздушных судов.