Экология 22 июня 2023, 18:54 Более 200 миллионов рублей направят на ликвидацию опасных объектов в Нижегородской области

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В Нижегородской области ликвидируют 14 опасных объектов в рамках программы «Генеральная уборка» по нацпроекту «Экология». На эти цели выделят более 200 миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В ходе ликвидации рабочие устранят объекты с отходами химической и нефтехимической промышленности. Для рекомендаций по техническим решениям при министерстве экологии области создали научно-технический совет.

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Отмечается, что предварительно запланирована ликвидация нефтеямы в Балахне и свалки промышленных отходов в Павлове.