Как минимум 25 заводов по утилизации отходов построят в России

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов по утилизации ТКО. Стоимость проекта составит 600 миллиардов рублей.

«Государственные корпорации „Росатом“, „Ростех“ и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку», — говорится в пресс-релизе, который опубликовал сайт Росатома.

Основная цель проекта — внедрение лучших мировых практик в области обращения с ТКО и снижение экологического вреда от мусорных захоронений.

«Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель», — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Именно Ростех будет оператором этой программы.

Росатом займется поставками оборудования, инжинирингом, привлечением зарубежных технологий, пусконаладочными работами и сервисными услугами. ВЭБ.РФ будет осуществлять финансирование. Госкорпорация вложит в проект 200 миллиардов рублей.

Ранее специалисты холдинга «Росэлектроника» Ростеха разработали специальный прибор, который будут устанавливать в мусорные баки. Он сообщит коммунальщикам о поджоге мусора или о том, что бак полон.