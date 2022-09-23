Более 20 мероприятий прошло в первую неделю акции «Миллион — Родине!» | 360°

Экология 23 сентября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

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Viber Более 20 мероприятий прошло в первую неделю акции «Миллион — Родине!»

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С 15 сентября по 15 ноября проходит всероссийская акция по сбору макулатуры «Миллион — Родине!», организатором которой выступил Российский экологический оператор при поддержке Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». За первую неделю акции прошло более 20 экопросветительских мероприятий и акций по сбору макулатуры в 18 регионах страны.

«В первую неделю акции „Миллион — Родине!“ сбор макулатуры состоялся в Рязанской, Белгородской, Брянской, Омской, Пензенской, Архангельской, Тамбовской, Кемеровской областях, а также в Камчатском крае и Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах. Волонтеры собрали более 8 тонн макулатуры. И уверен, объемы будут только нарастать. Акция продлится до 15 ноября, поэтому есть время успеть к ней присоединиться и внести свою лепту в формирование новой культуры обращения с отходами», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

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Присоединиться к акции можно в 3 форматах: участники могут отнести накопленное вторсырье в пункт приема или партнёрам акции; самостоятельно организовать акцию по сбору макулатуры в своем учреждении/организации; установить постоянный пункт сбора на территории своей организации.

«Мы приглашаем каждого желающего принять участие в такой полезной акции. Примечательно, что участие в ней в основном принимает молодежь, это учащиеся высших учебных заведений, ссузов, школ, воспитанники детских садов, отделений домов молодежи. А помимо этого еще и бизнес-компании», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются при накоплении от 300 килограммов. Участники, сдавшие более 1500 кг макулатуры, получат призы от партнеров акции. Все средства, собранные от сдачи макулатуры переработчикам вторичного сырья, будут направлены на благотворительность — детям из детских домов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области.

В 9 регионах прошли экоуроки и лекции для школьников и студентов на тему переработки бумажных отходов: как правильно сдавать макулатуру на переработку, что можно получить из уже использованного сырья, и почему так важно ответственно относиться к лесным ресурсам. Экоуроки прошли в школах Рязани, Воронежа, Тамбова, Читы, Ноябрьска и Луганска, а в Белгороде, Екатеринбурге и Кемерово просветительские лекции состоялись для студентов университетов.

В Московской и Вологодской областях прошли посадки деревьев, чтобы приобщить к ответственному лесопользованию не только через сдачу вторсырья на переработку, но и с помощью лесовосстановительных и озеленительных работ. Всего волонтеры посадили более 700 деревьев.

Жители Тамбова и республики Крым смогли принять участие в мастер-классах, посвященных переработке, где волонтеры рассказали гостям о правилах сортировки отходов, а также на практике показали, как функционирует завод по переработке макулатуры во время мастер-класса по созданию бумаги.

В Омской и Воронежской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе школьники сдали нормативы ЭкоГТО, чтобы лучше разобраться в принципах сортировки и переработки отходов, познакомились с примерами переработанных материалов и узнали про существующие виды электростанций в России.

В республике Чувашия и Нижегородской областях состоялись экскурсии на АО «Ситиматик». Региональные филиалы компании приняли 30 студентов и волонтеров на мусороперегрузочных станциях для ознакомления с комплексной системой обращения с ТКО, которая уже реализуется в данных регионах.

Акция проходит по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».

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