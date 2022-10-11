Более 20 инвесторов вложат 17,6 млрд рублей в 8 экотехнопарков | 360°

Экология 11 октября 2022, 14:00 Поделиться Telegram

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Viber Более 20 инвесторов вложат 17,6 млрд рублей в 8 экотехнопарков

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Восемь экотехнопарков с мусороперерабатывающими заводами и предприятиями по производству продукции из вторсырья построят во всех федеральных округах РФ. Готовность инвестировать в них уже выразили 24 инвестора, объем инвестиций составит 17,6 млрд рублей, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Российском экологическом форуме. Он также рассказал об актуальном статусе проектов.

«Восемь площадок отобраны по принципу — одна площадка на один федеральный округ. Мы везде завершаем изыскания в октябре текущего года, проектиривание будет закончено в конце февраля следующего года и выйдем на стройку после прохождения соответствующих экспертиз в апреле–мае следующего года. На восемь площадок мы нашли 24 инвестора с общим объемом инвестиций на 17,6 млрд рублей. Это инвесторы которые приходят в расчете, что деньги они будут получать из механизма РОП, потому что это чисто утилизация, которая является логичным продолжением той инфраструктуры ТКО, которую мы строим по проекту обращения с отходами», — сказал Денис Буцаев на пленарном заседании «Экономика замкнутого цикла: от планов к первым результатам».

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Он также рассказал, что создание экотехнопарков стало возможным благодаря финансовой поддержке института расширенной ответственности производителя (РОП).

«Мы понимали, что без изменения РОП, к сожалению, участники рынка двигаться в сторону длительных проектов не будут. А когда показываем источник, из которого возврат инвестиций будет совершен, повторюсь, даже если это 2025 год, то значит те проекты, которые были поставлены на паузу, будут реанимированны, а многие новые будут инициированы. Мы видим такие примеры на базе наших экотехнопарков», — сказал глава РЭО.

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» до 2024 года будет построено восемь экотехнопарков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На базе экотехнопарков будут размещены предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

Российский экологический форум проходит 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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