Экология 02 сентября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Более 2 тысяч мусоровозов подключили к системе мониторинга

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Число мусоровозов, подключенных к пилотному проекту по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО), достигло 2345. Промежуточные итоги пилота подвел «Российский экологический оператор».

«Продолжаем эксперимент по прослеживаемости движения ТКО. Он позволит избавить отрасль от недобросовестных подрядчиков, которые сбрасывают отходы в несанкционированных местах. В текущий момент РЭО собирает данные, которые 2345 мусоровозов передают в систему из 29 регионов страны. Это составляет 23% от общего числа мусоровозов в России. Пока эти данные отображаются в электронной модели федеральной схемы, но в дальнейшем планируется, что они будут представлены в модуле прослеживаемости отходов, который является составной частью ЕФГИС УТКО. Планируем, что до конца года большая часть мусоровозов (приблизительно 10 тысяч) будут подключены к системе прослеживаемости отходов», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Данные передаются с устройств, установленных на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки. Это позволяет полностью отследить весь жизненный цикл отходов, менялся ли их вес, сколько отходов мусоровоз привозит на объект.

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К эксперименту уже присоединились региональные операторы из Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей, республик Алтай и Хакасия, а также Ненецкого автономного округа.

Всего в сфере обращения с отходами в России задействовано 22 773 транспортных средства, из них 15 451 — это мусоровозы. На территории России определены 284 зоны деятельности региональных операторов, в новой системе обращения с ТКО работают все субъекты РФ. В российских регионах действует 181 региональный оператор.

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