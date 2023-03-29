Экология 29 марта 2023, 16:19 Более 2 млрд рублей вложат в новое предприятие по переработке мусора под Курском

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Объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Российский экологический оператор вложит 1,8 млрд рублей в автоматизированный мусоросортировочный комплекс (АМСК) мощностью не менее 150 000 тонн в год в Курской области. Проект реализуется в рамках концессии, которую планируется подписать в июне 2023 года.

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«В Курской области появится новый комплекс мощностью сортировки не менее 150 тысяч тонн ТКО в год. Инвестор намерен привлечь льготные средства РЭО и вложить в проект 1,8 млрд рублей. Создание АМСК позволит региону приблизиться к выполнению показателей нацпроекта „Экология“», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО окажет инвестору меру поддержки в виде льготного займа за счет средств, полученных от размещения облигаций Российского экологического оператора.

Концессия между регионом и компанией ООО «Флагман-Курск» планируется к заключению в июне 2023 года, частная концессионная инициатива была подана в сентябре 2022 года.

Объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Комплекс разместится рядом с действующим полигоном ТКО регионального оператора «Спецавтобаза по уборке города Курск».

Управляющая АМСК в Белгородской области ГК «Флагман» объявила детальные планы по строительству по концессии такого же объекта под Курском.