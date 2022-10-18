Более 170 мусорных заводов проведут орнитологические экспертизы | 360°

Экология 18 октября 2022, 09:24 Более 170 мусорных заводов проведут орнитологические экспертизы

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Собственники объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами, которые расположены вблизи аэропортов должны будут в течение года провести исследования на предмет привлечения птиц. В Российском экологическом операторе сообщили, что это может затронуть около 170 объектов.

«Речь об объектах в границах шестой подзоны приаэродромной территории. До 1 сентября 2023 года они будут обязаны провести орнитологическое исследование на предмет привлечения и скопления птиц. Изменения в законодательство, которые содержат обязательные требования, должны вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября. Поэтому выбран такой срок. В сфере обращения с ТКО такие исследования могут затронуть около 170 объектов. Впоследствии это число может увеличиться, так как будут создаваться новые объекты. Также могут появиться новые зоны, для которых понадобятся такие исследования», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Постановление описывает основные принципы работы новой системы. При этом такие частности, как срок действия исследований и т. д., могут быть определены Минприроды России. Мы очень надеемся на скорый выход постановления. Потому что оно на самом деле поможет более эффективно регулировать вопросы нахождения объектов обращения с отходами рядом с аэродромами и решить проблему, на которую раньше никто не обращал внимания», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Объекты, которые либо не проводят исследования, либо не в состоянии обеспечить отпугивание птиц, необходимо закрывать. Однако зачастую у полигонов нет замены, поэтому закрыть их станет возможно только после строительства новой инфраструктуры, добавили в РЭО.