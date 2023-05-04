Экология 04 мая 2023, 14:45 Более 1693 т вторсырья собрали экопункты в Башкирии

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Всего в регионе расположено 8 экопунктов.

Российский экологический оператор подвел итоги работы экопунктов в Республике Башкортостан. За 2022 год и первый квартал 2023 года жители региона сдали в них более 1693 тонн вторичного сырья, которое было направлено на переработку.

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«За 2022 и первый квартал 2023 года жители Уфы, где расположено 8 экопунктов, сдали на переработку более 1693 тонн вторсырья. Экопросвещение населения в сфере утилизации и раздельного сбора отходов — важные направления, реализуемые для формирования экономики замкнутого цикла в России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По итогам 2022 года экопункты Уфы в Башкирии посетили более 135 тысяч человек. От населения принято 1295 тонн вторичного сырья. Чаще всего жители сдавали макулатуру и картон — 815,9 тонн или 63% от принятого сырья. На втором месте стекло — 233,1 тонны (18%), на третьем — пластик и пленка 194,3 тонны (15%).

В июле 2021 года компания по закупке вторичного сырья ООО «Экоресурс» запустила проект по созданию сети экопунктов Бардака.нет в Уфе. В настоящее время на территории Уфы функционирует 8 экопунктов. В ближайшее время планируется открытие еще 2 пунктов.

В экопунктах Бардака.нет население может сдать за вознаграждение бумагу, картон, стекло, пластик, пленку, алюминиевые банки, текстиль — всего 15 видов вторичного сырья. С полным перечнем принимаемых фракций, расценками и правилами подготовки вторсырья к сдаче можно ознакомиться на сайте.

Компания разработала приложение для смартфонов, благодаря которому можно фиксировать количество и вид сданного вторсырья, участвовать в программе лояльности, акциях, «копить» килограммы и получать подарки.

Преимуществом расположения экопунктов является шаговая доступность для всех жителей города. Объекты расположены на «красных линиях», рядом с местами общего пользования (остановками общественного транспорта, торговыми центрами). Также компания предоставляет услуги по вывозу вторсырья от населения и юридических лиц по предварительным заявкам.

«В Республике Башкортостан экопункты пользуются у населения большим спросом. В первом квартале текущего года их уже посетили 38 тысяч жителей республики, которые сдали 266,9 тонн картона и макулатуры, 71,7 тонны стекла, 47,8 тонн пластика и пленки и прочих фракций 11,9 тонн. Пункты стали местом проведения различных экологических мероприятий и акций, направленных на освещение важности и необходимости правильного обращения с отходами», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Основными партнерами по переработке картона и макулатуры являются ООО «Картонно-бумажный комбинат» (г. Туймазы) и Нефтекамская бумажная фабрика (г. Нефтекамск), по переработке пластика и пленки — ИП Мысик А. Н., партнер «Сибур Холдинг» (г. Ишимбай), ООО «Неон» (г. Уфа), по переработке стекла — ООО «Анитэкс», партнер ООО «Русджам Холдинг» (г. Уфа).

В планах у компании — развивать сеть современных пунктов приема вторичного сырья на территории Республики Башкортостан и к концу года довести их количество до 20 экопунктов. В целях расширения географии проекта компания Бардака.нет в 2022 году открыла 2 экопункта в городе Оренбурге Оренбургской области. В экопунктах можно сдать различные виды вторичного сырья за денежное вознаграждение, принять участие в акциях и экологических мероприятиях.