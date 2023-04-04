Экология 04 апреля 2023, 12:49 Более 165 тысяч кубометров отходов вывезли из Мариуполя при помощи новой техники

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Услуга по обращению с ТКО в городе полностью восстановлена

Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Мариуполе восстановлен — в городе обновлен парк мусоровозов и контейнеров. Благодаря переданной Российским экологическим оператором технике уже вывезено более 100 тысяч кубометров ТКО и ликвидировано 65 тысяч кубометров городских навалов.

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«Мариуполь — один из первых городов Донецкой Народной Республики, на территории которого по поручению заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина началось восстановление инфраструктуры, с целью обеспечения комфортной жизни населения города. В рамках реализации данного проекта РЭО безвозмездно передал администрации Мариуполя 87 единиц специализированных транспортных средств, в том числе 29 мусоровозов, 11 единиц спецоборудования для обработки строительных отходов и 9000 штук контейнеров. Весь объем техники и контейнеров используется для восстановления инфраструктуры города, также организован процесс по вывозу ТКО, расстановке контейнеров и организации мест накопления ТКО. Услуга по обращению с ТКО в Мариуполе полностью восстановлена», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2022 году на территории Мариуполя наблюдалось ухудшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, связанной с нарушением графика вывоза ТКО, образованием навалов ТКО и отходов строительства и сноса (ОСС). Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории города показал высокий процент износа транспортного и контейнерно-бункерного парка, а также общий дефицит техники для вывоза ТКО и обработки ОСС, контейнеров для накопления отходов.

Переданная специализированная техника, оборудование и контейнеры позволили организовать работу в сфере обращения с отходами на территории Мариуполя и стабилизировать санитарно-эпидемиологическое ситуацию в городе.

Администрацией города организованы площадки накопления отходов, переданные контейнеры расставлены, контейнеры с высоким процентом износа и не соответствующие установленным требованиям были заменены.

Кроме того, следует учесть, что активный процесс восстановления инфраструктуры города, строительства новых жилых комплексов ведет к образованию большого объема ОСС, подлежащего обработке. Для этих целей на прилегающей к Мариуполю территории организован объект по обработке ОСС, где размещены 11 единиц оборудования, переданного РЭО. Полезную фракцию, получаемую в результате обработки, планируется повторно использовать для восстановительных дорожных работ.

Все переданные мусоровозы — на линии и обеспечивают оказание коммунальной услуги по вывозу ТКО для населения. Техника подключена к пилотному проекту по прослеживаемости ТКО Российского экологического оператора с помощью системы ГЛОНАСС, данные о движении передаются в аналитический центр компании. Благодаря поступающей информации возможно отследить весь маршрут движения отходов от места их накопления до объекта размещение, который возобновил работу.

На объекте размещения отходов организован контрольно-пропускной пункт с весовыми установками, что позволяет определять количество ТКО, образуемого на территории города и поступающего на объект.

В перспективе планируется ввести в эксплуатацию экопромышленный парк на территории города Мариуполь. Экопромышленный парк позволит обеспечить потребности шести муниципальных образований ДНР с населением около 500 тысяч человек, включающих город Мариуполь, Волновахский, Володарский, Першотравневый, Новоазовский, Тельмановский районы, в услуге по обращению с ТКО.

Предоставленная РЭО специализированная техника используется для выполнения технологических операций на действующем объекте, это позволит увеличить срок эксплуатации объекта и планомерно перейти на обращение с ТКО полного производственного цикла.

«Благодаря переданной технике вывезено более 100 тысяч м3 ТКО и ликвидированы городские навалы отходов в размере 65 тысяч м3. Контейнерами обеспечены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, юридические лица, оказывающие услуги населению, в т. ч. бюджетные организации. Оборудованием для обработки ОСС обработано более 3,5 тысячи м3 строительных отходов от сноса зданий», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.