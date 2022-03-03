Более 1600 гектаров леса возродят на Ямале

Власти Ямала приняли решение возродить более 1600 гектаров леса. На месте погибших и вырубленных деревьев высадят новые саженцы. Такой информацией поделились в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В прошлом году удалось восстановить около 1250 гектаров лесного фонда. Заместитель начальника управления лесных отношений профильного ведомства Евгений Соловьев заявил, что сейчас планируют восстановить 100% погибших деревьев.

«Одно из важных направлений в деле сохранения лесов — это их сбережение от пожаров. Так, в рамках нацпроекта, на Ямале в прошлом году закупили 40 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и 10 единиц оборудования для работы десантных отрядов», — отметил эксперт.