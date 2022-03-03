Более 1600 гектаров леса восстановят на Ямале

Более 1600 гектаров леса, пострадавших от вырубок и пожаров, планируют восстановить на Ямале в этом году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В этом году в регионе проведут научно-исследовательскую работу по восстановлению и расширению лесов.

«Также совместно с департаментом гражданской защиты населения в этом году участвуем в пилотном проекте — постоянном патрулировании лесов в Приуральском и Шурышкарском районах с помощью беспилотника „Орлан-10“. Такая практика противопожарного мониторинга станет первой в стране. Нам предстоит оценить ее эффективность», — рассказал заместитель начальника управления лесных отношений департамента природно-ресурсного регулирования региона Евгений Соловьев.