Более 150 кг пластиковых бутылок собрали на субботнике в Череповце

Субботник «Зеленый десант», инициированный Российским экологическим оператором и поддержанный всероссийским движением «Делай!», прошел 28 апреля в Череповце Вологодской области. В мероприятии приняли участие более 200 человек, которые собрали 150 килограммов отходов, состоящих из пластиковых бутылок.

«У нашей страны есть множество отличных традиций, и субботники — это одна из них. Такие мероприятия делают привычку не мусорить более популярной, а под эгидой РЭО дополняют ее еще одной — это сортировка отходов. Наши субботники проходят в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. Мероприятия стартовали в конце апреля и продлятся до 10 мая, охвачены 40 регионов. Самые масштабные субботники пройдут в десяти флагманских регионах, это в том числе Вологодская и Белгородская области, Кабардино-Балкария, Дагестан, Омская, Тамбовская, Кемеровская области и Севастополь. Будем рады видеть всех желающих сделать свой город чище», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Субботник объединил множество волонтерских отрядов города, администрацию и коммунальные службы. Всего приняло участие более 200 человек. Участники собрали более 150 кг ПЭТ-бутылок и целый контейнер покрышек, а также четыре восьмикубовых контейнеров смешанных отходов. Участников накормили пирожками с чаем, были проведены выступления местных артистов.

«Я считаю субботник удался, ведь именно такие масштабные и зрелищные мероприятия помогают объединять не только сообщества эковолонтеров, но еще и привлекать другие общественные и молодежные организации. И несмотря на ветреную погоду и снег все прошло по плану», — поделился своими впечатлениями координатор «Делай» в Вологодской области Андрей Гуляев.

Территорией для уборки были участки между жилыми домами и промзоной по улице Белинского (дома 23/1, 25, 27, 29, 31), Красная (дома 20, 26), в том числе Березовая роща.

Зарегистрироваться на субботник можно через портал dobro.ru — первым 50 зарегистрировавшимся участникам будут предоставлены брендированные футболки. На субботник можно прийти без регистрации на мероприятие.