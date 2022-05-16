Более 1,5 тонны отходов собрали волонтеры на озере Шарташ в Екатеринбурге

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Свердловской области 14 мая 2022 года, он стал одним из 10 флагманских мероприятий в рамках проекта. Участники устроили уборку у озера Шарташ. Собрать удалось более 1,5 тонны отходов.

«Субботники — добрая традиция нашей страны. Подобные мероприятия полезно проводить среди молодежи, прививать им полезные привычки. При поддержке РЭО в этом году проходят субботники в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. В апреле и мае они пройдут примерно в 40 регионах России. Планируется 10 флагманских субботников, среди которых и Свердловская область, и множество небольших. Рады видеть всех, кто хочет сделать свой город и регион чище, на наших мероприятиях», — сказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Экологическая акция «Зеленый десант» под эгидой РЭО состоялась 14 мая в Екатеринбурге, участие в ней приняли около 100 человек. «Зеленый десант» высадился у берегов озера Шарташ, одного из любимых мест горожан. Общими усилиями волонтеров удалось собрать более 1,5 тонны отходов. После уборки для участников субботника приготовили чай с пирожками и булочками.

На мероприятии присутствовали представители профильных органов исполнительной власти и лидеры экологических движений.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.