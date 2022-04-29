Более 15 российских производителей заменят иностранных на полигонах

Оборудование и материалы, используемые для обустройства изоляционных покрытий при рекультивации полигонов, а также организации системы сбора поверхностных вод могут быть полностью обеспечены российскими производителями. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«РЭО провел анализ производителей основного оборудования и материалов, которые используются при рекультивации, ликвидации полигонов и свалок твердых коммунальных отходов (ТКО). Российские компании могут полностью обеспечить производством материалов и оборудования используемых для обустройства изоляционных покрытий при рекультивации полигонов, а также организации системы сбора поверхностных вод.

Также есть производители, которые прорабатывают замену импортных комплектующих на аналоги отечественного и/или китайского производства и полностью обеспечить оборудованием для систем сбора и очистки фильтрата, систем сбора и обезвреживания или утилизации биогаза, систем автоматического мониторинга температуры тела полигона и качества атмосферного воздуха», — сказал Денис Буцаев.

Для изоляционных покрытий используются геосетка, геотекстиль нетканый, геомембрана, бентомат, гидромат, георешетка и геомат. Производство данных материалов может быть полностью обеспечено такими российскими производителями, как Пластэк, Миаком, Промгеопласт, Сибирь Геосинт, Геомаркет и др.

Производство материалов и оборудования, используемых для системы сбора поверхностных вод, может быть полностью обеспечено российскими производителями, в том числе, Стилот, Терапласт, СК-Союз (лотки и раструбы), а также СТОВ, БМТ, ЭКОЛОС МОСКВА (локальные очистные сооружения.

Безопасные технологии, СТОВ, БМТ, ГазЭнергоСтрой и другие компании производят комплексные очистные сооружения для очистки фильтрата. Сейчас они используют комплектующие импортного производства, но готовы перейти на российские или китайские аналоги, чтобы обеспечить импортозамещение.

Аналогичная ситуация с российскими производителями оборудования термического обезвреживания и утилизации биогаза, к ним относятся КриалЭнергоСтрой, Краснодарский компрессорный завод (газокомпрессорные установки), Безопасные технологии, ГазЭнергоСтрой и др.

«В сложившейся ситуации целесообразно включать в проекты по рекультивации применение систем термического обезвреживания свалочного газа только в исключительных случаях. Пока формируется источники импортозамещения необходимого для указанных целей оборудования целесообразно использовать системы рассеивания биогаза с использованием фильтров», — отметил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.