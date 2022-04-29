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    29 апреля 2022, 17:00

    Более 15 российских производителей заменят иностранных на полигонах

    Редакция сайта 360

    Оборудование и материалы, используемые для обустройства изоляционных покрытий при рекультивации полигонов, а также организации системы сбора поверхностных вод могут быть полностью обеспечены российскими производителями. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

    Более 15 российских производителей заменят иностранных на полигонах

    «РЭО провел анализ производителей основного оборудования и материалов, которые используются при рекультивации, ликвидации полигонов и свалок твердых коммунальных отходов (ТКО). Российские компании могут полностью обеспечить производством материалов и оборудования используемых для обустройства изоляционных покрытий при рекультивации полигонов, а также организации системы сбора поверхностных вод.

    Также есть производители, которые прорабатывают замену импортных комплектующих на аналоги отечественного и/или китайского производства и полностью обеспечить оборудованием для систем сбора и очистки фильтрата, систем сбора и обезвреживания или утилизации биогаза, систем автоматического мониторинга температуры тела полигона и качества атмосферного воздуха», — сказал Денис Буцаев.

    Для изоляционных покрытий используются геосетка, геотекстиль нетканый, геомембрана, бентомат, гидромат, георешетка и геомат. Производство данных материалов может быть полностью обеспечено такими российскими производителями, как Пластэк, Миаком, Промгеопласт, Сибирь Геосинт, Геомаркет и др.

    Производство материалов и оборудования, используемых для системы сбора поверхностных вод, может быть полностью обеспечено российскими производителями, в том числе, Стилот, Терапласт, СК-Союз (лотки и раструбы), а также СТОВ, БМТ, ЭКОЛОС МОСКВА (локальные очистные сооружения.

    Безопасные технологии, СТОВ, БМТ, ГазЭнергоСтрой и другие компании производят комплексные очистные сооружения для очистки фильтрата. Сейчас они используют комплектующие импортного производства, но готовы перейти на российские или китайские аналоги, чтобы обеспечить импортозамещение.

    Аналогичная ситуация с российскими производителями оборудования термического обезвреживания и утилизации биогаза, к ним относятся КриалЭнергоСтрой, Краснодарский компрессорный завод (газокомпрессорные установки), Безопасные технологии, ГазЭнергоСтрой и др.

    «В сложившейся ситуации целесообразно включать в проекты по рекультивации применение систем термического обезвреживания свалочного газа только в исключительных случаях. Пока формируется источники импортозамещения необходимого для указанных целей оборудования целесообразно использовать системы рассеивания биогаза с использованием фильтров», — отметил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.