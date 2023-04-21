Экология 21 апреля 2023, 09:30 Более 142 т макулатуры собрали за первый месяц акции «Миллион — Родине!» в 2023 году

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Второй сезон акции стартовал 20 марта и продлится до 5 июня.

Российский экологический оператор подвел итоги первого месяца Всероссийской народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!», проходящей при поддержке волонтеров-экологов «Делай!». За этот период волонтерам удалось собрать 142 546 кг макулатуры.

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«Масштабная акция по сбору макулатуры „Миллион — Родине!“, которую РЭО реализует совместно с „Делай!“, проходит в России уже второй раз. За первый месяц активные граждане нашей страны уже собрали 142 546 кг макулатуры. Все собранное вторсырье будет направлено на переработку, а полученные средства пойдут на благотворительность», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Волонтеры также активно проводят экоуроки, лекции и мастер-классы в школах и университетах. За первый месяц к акции присоединились жители России из 35 регионов, где прошли десятки эколого-просветительских занятий и мастер-классов на тему переработки и ответственного отношения к бумажной продукции. Помимо стандартных просветительских мероприятий, волонтеры-экологи также планируют серию экскурсий на предприятия по сортировке и переработке вторсырья, чтобы повысить осведомленности населения о современной системе обращения с отходами в стране.

«В прошлом году во время акции на переработку было отправлено 73 тысячи тонн макулатуры. А участие в первом сезоне приняли более 83 тысяч человек из 70 регионов России. При этом удалось собрать один миллион рублей, которые пошли на благотворительные цели», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Присоединиться к сдаче макулатуры может каждый желающий в двух форматах: участники могут самостоятельно организовать акцию по сбору макулатуры в своем учреждении/организации или отнести накопленное вторсырье в верифицированный пункт приема. Первый способ участия подходит для высших учебных заведений, организаций среднего профессионального образования, школ, детских садов, отделений домов молодежи, учреждений дополнительного образования, бизнес-компаний. Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются при накоплении от 500 кг.

Всю подробную информацию об акции, форматах участия, мероприятиях и региональных координаторов можно найти на сайте.

Все средства, полученные со сдачи вторсырья на переработку, будут направлены на осуществление гуманитарной помощи семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также на предоставление поддержки общеобразовательным учреждениям в целях подготовки к новому учебному году, находящимся на территориях вновь присоединенных субъектов РФ.

Акция проходит по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Генеральными партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator. Акция проводится в поддержку национального проекта «Экология».