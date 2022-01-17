Более 1400 петербуржцев пожаловались на вывоз отходов

В Санкт-Петербурге фиксируется наплыв жалоб о невывозе отходов. В частности, наблюдается резкий рост обращений в систему «РЭО Радар», все сообщения взяты в работу. Причинами несвоевременного вывоза отходов в Петербурге стала низкая подготовка субъекта к переходу на новую систему обращения с ТКО, а именно не была проведена проверка наличия контейнеров и специализированной техники.

«С 2022 года к системе подключился крупный регоператор Невский экологический оператор. Наблюдается большой наплыв сообщений. С 10 по 16 января от петербуржцев было зарегистрировано рекордное число обращений — 1463. Как правило, люди жалуются на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов. Наибольшие проблемы по вывозу ТКО отмечены в Приморском, Невском и Калининском районах. Все сообщения регоператор взял на контроль, уже есть решения по 233 заявкам. Сообщения, которые были оставлены в адрес НЭО до 10 января, уже рассмотрены, ответы даны», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.



Больше всего обращений поступило в адрес ООО «НЭО» — 95% от полученных в период с 10 по 16 января, а также в адрес ООО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» — 1,6%. Абсолютное большинство жалоб связано с нарушением сбора мусора (86%), также есть жалобы на стихийные свалки (3%), неприятный запах (1%), отсутствие контейнеров для раздельного сбора (2%), противозаконную утилизацию (0,5%) и нарушение деятельности полигонов ТБО (0,5%).



«Отмечена низкая подготовка Санкт-Петербурга по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: не был уточнен реестр контейнерных площадок, визуально не проанализированы контейнеры на площадках. Отмечается нехватка специализированной техники для осуществления ритмичного сбора и транспортирования ТКО в Петербурге. При этом на контейнерных площадках стоят евроконтейнеры и баки с увеличенной вместимостью, которые невозможно загрузить в стандартные мусоровозы, необходима специализированная техника под данные контейнеры, а также увеличение автопарка мусоровозов», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.



Представители РЭО 13 и 14 января выезжали проверить ситуацию с вывозом ТКО по нескольким адресам, которые чаще всего фигурировали в сообщениях заявителей: ул. Бутлерова 11 к.4, ул. Октябрьская набережная 124 к.7, ул. Крыленко 25 к.4, ул. Евдокима Огнева 6 к. 1. По состоянию на 14 января вывоз ТКО был осуществлен не на всех контейнерных площадках, контейнеры переполнены, прилегающая территория захламлена мусором и КГО.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»



«Также были проверены адреса, где, согласно данным РЭО Радар, НЭО осуществил вывоз отходов: ул. Рыбинская 1 лит.3, ул. Крыленко 1, проспект Металлистов 117. Из трех адресов только на ул. Металлистов вывоз ТКО не был осуществлен», — сообщил Евгений Карелов.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»