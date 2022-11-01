Более 140 тонн макулатуры собрали волонтеры-экологи за 1,5 месяца | 360°

Экология 01 ноября 2022, 17:18 Более 140 тонн макулатуры собрали волонтеры-экологи за 1,5 месяца

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Эковолонтеры собрали более 140 тонн макулатуры с начала масштабной акции «Миллион — Родине!». Российский экологический оператор продлил ее до 1 декабря.

«С 15 сентября по всей стране проходят мероприятия по сбору вторичного сырья на переработку, просветительские мероприятия, экскурсии на мусороперерабатывающие комплексы и экологическая олимпиада для школьников. Волонтеры уже собрали более 140 тонн макулатуры, вторсырье уже отправили на переработку. Цель — достичь отметки в миллион тонн. Но какой бы ни была цифра, такие мероприятия важно проводить и дальше, они направлены на популяризацию осознанного потребления и раздельного сбора отходов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Все средства, полученные от сдачи макулатуры переработчикам вторичного сырья, будут направлены на благотворительность — детям из детских домов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области.

За полтора месяца акции было проведено более 250 мероприятий в 65 регионах, среди которых просветительские активности (экоуроки, лекции и мастер-классы) в школах и университетах, в рамках которых ребята узнали о принципах ответственного лесопользования и познакомились с процессом переработки бумаги.

В 12 городах прошло 17 экскурсий на комплексы по сортировке и переработке отходов для школьников, студентов ссузов и вузов, волонтеров и всех желающих. Предприятия по обращению с отходами посетило более 280 людей в Челябинске, Чувашии, Нижнем Новгороде, Волгограде, Тамбове, Москве, Омске, Саратове, Екатеринбурге, Краснодаре, Воронеже и Новосибирске.

К экологической олимпиаде для школьников, которая проводится как одна из активностей в программе акции, с сентября присоединилось более 10 000 школьников из 69 субъектов страны. Первый тур проходит с 28 сентября по 25 ноября 2022 года, второй тур — с 1 декабря 2022 по 25 января 2023 года. Задания первого тура делятся на две категории: для учеников 2−6 классов и 7−11 классов общеобразовательной школы.

«В рамках акции 250 стационарных пунктов приема макулатуры заработало по всей стране. Найти их можно на сайте акции в разделе „Пункты приема“. Чтобы сделать пункт приема на своей территории, нужно просто зарегистрироваться в личном кабинете и пройти верификацию. Это может сделать любая организация», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Узнать подробности и присоединиться к активностям можно на сайте.

Акция проходит по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».