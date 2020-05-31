Более 140% месячной нормы осадков выпало за двое суток в Москве

Майские ливни побили все рекорды в столичном регионе. В Москве за два дня в сумме выпало более 140% месячных осадков. Прирост воды с неба составил 72 миллиметра.

«За ночь в городе выпало более 20% месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140% майской нормы влаги», — рассказали «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

По данным собеседника агентства, норма майских осадков в Москве — 51 миллиметр.

Ранее синоптики сообщили, что лето в Москве начнется с похолодания. 1 июня столбик термометра не поднимется выше отметки +15 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник ожидается до +8 градусов. Настоящее лето придет в столицу в конце следующей недели. В субботу, 6 июня, ожидается резкое потепление до +25 градусов. Дожди прекратятся уже во вторник.

Пятница 30 мая стала самой дождливой в Москве за 140 лет. За сутки выпало 37,3 миллиметра осадков. В Подмосковье воды было еще больше. Ливни затопили приусадебные участки и дороги в нескольких населенных пунктах Московской области.