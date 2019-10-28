Более 140 кубов мусора вывезли с территории Волоколамского лесничества в октябре

Более 450 кубических метров мусора вывезли с лесных территорий Подмосковья в октябре. Из них свыше 140 кубов — из Волоколамского лесничества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Источник фото: Комлесхоз Московской области

С 1 по 25 октября Центрлесхоз выполнил работы по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам.

С территории несанкционированных свалок, обнаруженных в результате патрулирований государственного лесного фонда и обращений неравнодушных граждан, вывезено 453 кубических метра бытового и строительного мусора.

Больше всего мусора вывезли с территории Волоколамского лесничества рядом с селами Середа и Осташево, поселками Ядровского лесничества и Сычево — 143,5 кубического метра.

Источник фото: Комлесхоз Московской области

Из Виноградовского лесничества рядом с деревнями Бритово и Елкино (Подберезное участковое лесничество, квартал 64 и Хорловское участковое лесничество, квартал 63) вывезено 70 кубических метров мусора. Из лесной зоны Истринского лесничества (Деньковское участковое лесничество, квартал 44Л и Савельевское участковое лесничество, квартал 48Н) — 100 кубических метров мусора.

Из Бородинского лесничества рядом с деревнями Зачатье, Первое мая и Ченцово (Можайское участковое лесничество, кварталы 27 и 33) вывезено 47,5 кубических метров мусора. Из Московского учебно-опытного лесничества рядом с деревней Топорково (Савеловское участковое лесничество, квартал 53) — 90 кубических метров мусора.