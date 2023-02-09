Экология 09 февраля 2023, 13:42 Более 140 компаний займутся переходом к экономике замкнутого цикла в России

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В руководство объединения на базе ТПП РФ вошел Российский экологический оператор

Более 140 организаций займутся вопросами экономики замкнутого цикла на базе ТПП РФ

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Российский экологический оператор вошел в руководящий состав Совета по экономике замкнутого цикла прошло в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ). Первое заседание состоялось 8 февраля. На вступление в новый совет подано 140 заявок. В Российском экологическом операторе подчеркнули значимость Совета в решении вопросов формирования экономики замкнутого цикла. РЭО также создаст комиссию по законодательному обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла в составе Совета.

«На базе ТПП РФ сформирован новый Совет по экономике замкнутого цикла, который призван объединить на одной площадке предпринимателей и стимулировать их к внедрению на своих предприятиях принципов циклической экономики. РЭО вошел в руководящий состав Совета. Это востребованная площадка для высказывания представителей предпринимательского сообщества, у которого возникает масса вопросов при реализации новых принципов. На вступление в Совет уже подано 140 заявок. Уверен, что РЭО, бизнес-сообщество и остальные члены Совета освоят площадку для обсуждения проблем и задач, связанных с отраслью по обращению с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

22 декабря на Заседании правления ТПП было принято решение об упразднении двух комитетов — по развитию экономики замкнутого цикла и по экологии — и создании нового Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии. По словам председателя совета Андрея Лугового, за прошлый год взаимодействие было достаточно активное, было проведено около 10 заседаний, и все они носили крайне качественный характер. На всех заседаниях присутствовали представители министерств и ведомств. Планируется, что совет будет проходить раз в месяц.

«В прошлом году мы поднимали достаточно важные темы, связанные с рассмотрением приоритетных законодательных актов по экологии, по расширенной ответственности производителей (РОП), с утилизацией отдельных видов отходов, упаковки. Надеюсь, что мы продолжим работу в том же русле уже в составе Совета. Напомню, что существует соответствующий паспорт федпроекта „Экономика замкнутого цикла“. И то, что мы здесь наработаем, более правильные предложения и нужные для страны будем рекомендовать для включения в паспорт. И будем просить поддержки на федеральном уровне», — сказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов. Он также был назначен заместителем председателя Совета по экономике замкнутого цикла ТПП РФ.