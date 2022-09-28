Более 130 объектов обращения с ТКО построят и реконструируют в России благодаря концессиям | 360°

Экология 28 сентября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

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Viber Более 130 объектов обращения с ТКО построят и реконструируют в России благодаря концессиям

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Концессионные соглашения на создание и реконструкцию 65 объектов в 31 регионе России будут заключены в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора, который будет принимать участие в финансировании проектов, Денис Буцаев.

«Мы планируем, что в 2022 году будет заключены концессионные соглашения на создание и реконструкцию 65 объектов в 31 регионе страны на общую сумму в 166 млрд рублей. В 2023 году будут подписаны соглашения на 49 объектов в 27 регионах страны на сумму в 145 млрд рублей и в 2024 году количество дополнительно стартуют 19 проектов в 10 регионах страны на сумму в 57 млрд рублей. Со стороны РЭО возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зеленых, которые выпускает РЭО. Субсидирование ключевой ставки Банка России составляет 90%. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке менее 5% годовых», — сказал Денис Буцаев.

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РЭО сопровождает все инвестиционные проекты, включая разработку концессионных соглашений, прохождение проектами государственных и экологических экспертиз, и другие согласования.

Глава РЭО обратил внимание регионов на недопустимость затягивания инвестиционного процесса и подготовки инвестпроектов, будь то корректировка территориальной схемы, выделение земельного участка или заключение концессионного соглашения. Для того, чтобы необходимые объекты появились к 2025 году, вся документация для реализации проектов должна быть подготовлена уже сейчас.

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