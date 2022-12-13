Экология 13 декабря 2022, 14:15 Более 1200 российских учителей повысили знания о переработке отходов

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Проект лекций в 77 субъектах России организовал Российский экологический оператор

РЭО и Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей провели в 2022 году для педагогов образовательный цикл «Зелёный Ход». Цикл был организован в рамках интерактивных курсов «Зелёная школа» и образовательного проекта «ЭкоХОД».

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«В проекте приняли участие 1240 педагогов и методистов школ и организаций допобразования из 77 субъектов России — то есть практически со всех уголков страны. Цикл «Зелёный Ход» не только помог повысить уровень профессиональных компетенций по теме обращения с ТКО, но и позволил отработать их практически — в рамках курса были представлены собственные педагогические практики и наработки по проведению экоуроков», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В рамках цикла «Зелёный Ход» знаниями и полезными кейсами делились с одной стороны эксперты сферы образования, с другой — эксперты сферы обращения с отходами. Практическая часть образовательного цикла подразумевала в том числе обучение на основе интерактивного курса РЭО «Зелёная школа» методике проведения уроков экологии для детей.

По итогам проекта на финишном семинаре проекта участники обсудили планы на 2023 год.

«Кроме того, на заключительном семинаре проекта «Зелёный ход» РЭО анонсировал выход нашего нового пособия с методическими рекомендациями для педагогов для организации занятий по экономике замкнутого цикла. Подобные просветительские уроки необходимы для формирования новой культуры ответственного потребления и осознанного отношения к ресурсам планеты. Как и другие привычки, их нужно развивать ещё в детстве», — отметил руководитель PR-блока Дмитрий Бойко.

Записи всех онлайн-занятий и онлайн-семинаров образовательного цикла «Зелёный Ход» доступны на официальном сайте проекта «ЭкоХОД». Напомним, проект стартовал в мае 2022 года.