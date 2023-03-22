Экология 22 марта 2023, 14:00 Более 120 тысяч тонн отходов будет перерабатывать экопромышленный парк в Нижегородской области

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На переработку будут приниматься отходы пластика, шин, стекла, бумаги и электроники.

Предприятия экопромышленного парка в Нижегородской области будут перерабатывать более 120 тысяч тонн вторичных ресурсов, среди них отходы пластика, шин, стекла, бумаги и электроники. Реализацию проектов резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

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«До конца 2024 года в Нижегородской области в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ будет построен экопромышленный парк. Его резидентами готовы стать такие компании, как „НИИНТЦ „ДорНау“, „Окапол“, „Лидер“, „Дзержинсккровля“, „ЭкоТермогрупп“, „ЭкоТехноГрупп“, „ГК „СЭТ“, „Исток 52“. Мощность переработки на этих предприятиях может составить более 120 тысяч тонн в год. Стоимость создания объектов резидентов на данный момент оценивается в 7 млрд рублей, часть этой суммы может быть профинансирована РЭО за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Нижегородская область — один из крупнейших промышленных регионов страны и развитие экологических технологий имеет для нас огромное значение. Экопромышленный парк станет площадкой для реализации передовых проектов, связанных с переработкой отходов, использования вторичного сырья. Мы видим интерес к возможностям парка со стороны наших компаний, готовых двигаться в данном направлении. Создание таких объектов полностью соответствует задачам экологической повестки, которые определил Президент России Владимир Путин. У нас появляются дополнительные возможности для применения „зеленых технологий“. Это станет новой точкой роста для всей отрасли. Забота об окружающей среде при этом позволит создать новые рабочие места для жителей Нижегородской области и привлечь инвестиции», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«НИИНТЦ „ДорНау“ в создаваемом экопромышленном парке планирует открыть производство гранулированных модификаторов асфальтобетонов, резинобитумных вяжущих и иных специальных продуктов с использованием вторичного сырья, произведенного из автомобильных шин, мощностью 70 тысяч тонн в год. „Окапол“ — производство полимерных адгезивов, компабилизаторов, привитых полимеров на основе полимерных вторичных ресурсов мощностью 5,5 тысячи тонн продукции в год.

«Лидер» намерен заниматься утилизацией отходов стекла в объеме 30 тысяч тонн в год и производством микростеклошариков для дорожной разметки, а «Дзержинсккровля» — производством бумаги и картона с использованием вторичного сырья мощностью 40 тысяч тонн в год.

«ЭкоТермогрупп» обеспечит производство древесно-полимерных композиционных материалов с использованием отходов полиэтилена и древесины более 6000 тонн в год, «ГК „СЭТ“ — производство синтетического волокна, геотекстиля, нетканого полотна производительностью 17 тысяч тонн продукции в год, „Исток 52“ — утилизацию 10 000 тонн в год электробытовой и офисной техники с производством добавок из АБС-пластика для звукоизоляции и теплостойкости материалов.

«ЭкоТехноГрупп» планирует построить комплекс по переработке жидких отходов до 50 000 тонн в год и комплекс термической деструкции пластиков мощностью 20 000 тонн в год с производством вторичных ресурсов.

В соответствии с постановлением Правительства от 4.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» резиденты экопромышленного парка могут осуществлять утилизацию, обработку, обезвреживание отходов, вторичных ресурсов и производство промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Для того, чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компании необходимо заключить с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» договор аренды земельного участка в целях организации и ведения промышленного производства.

Резидентам экопромышленного парка доступны меры поддержки, предлагаемые РЭО в части финансирования инвестиционных проектов в области обращения ТКО и вторичных ресурсов, а также производства конечной продукции из вторичных ресурсов, за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

Резиденты экопромышленного парка также могут рассчитывать на льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативными актами Нижегородской области и Российской Федерации. Объект будет запущен в 2024 году.

Всего до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Нижегородской области, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской областях. Все экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

В соответствии со сроками федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» разработана проектная документация на объекты инфраструктуры экопромышленных парков. В настоящий момент осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, которая должна завершиться в марте 2023 года.