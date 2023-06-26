Экология 26 июня 2023, 12:09 Более 105 450 тонн макулатуры отправили на переработку во втором сезоне акции «Миллион — Родине!»

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С 20 марта по 11 июня по всей стране прошел второй сезон народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!», организованной Российским экологическим оператором и волонтерами-экологами «Делай!» в поддержку национального проекта «Экология». За 3 месяца к акции подключились более 95 тысяч участников из 78 регионов, которые совместно с представителями бизнеса собрали на переработку 105 450 тонн макулатуры.

«Акция проводится уже второй раз, и мы вновь замечаем неподдельный интерес у абсолютно разных жителей нашей страны: взрослое поколение еще помнит одноименную советскую акцию, поэтому с радостью присоединяется, а молодежь на фоне современных трендов на экологичность также активно включается в сдачу вторсырья. Именно благодаря такому неравнодушию к экологическим и социальным вопросам нам вновь удалось собрать на благотворительность более полумиллиона рублей, которые уже в скором времени будут потрачены на гуманитарную помощь», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В течение трех месяцев школьники, студенты, волонтеры и преподаватели по всей стране присоединились к акции, организовывая мероприятия по сбору вторсырья, проводя эколого-просветительские занятия на тему переработки макулатуры, а также посещая с экскурсиями комплексы по сортировке и переработке отходов. Всего за это время прошло 1289 мероприятий и было собрано 450 тонн макулатуры, а представители крупных компаний отправили на переработку 105 000 тонн. Сумма от сдачи вторсырья в переработку составила более 500 000 рублей.

Акция является благотворительной, поэтому все средства, полученные со сдачи вторсырья на переработку, будут направлены на осуществление гуманитарной помощи семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также на предоставление поддержки общеобразовательным учреждениям в целях подготовки к новому учебному году, находящимся на территориях вновь присоединенных субъектов РФ.

«Участники акции не только сдавали вторсырье на благотворительные цели, но также соревновались за призы от партнеров акции в рамках трех категорий: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты ЭкоГТО», — сказал заместитель PR-директора Российского экологического оператора по работе с молодежью Андрей Руднев.

В рейтинге общественных организаций лидером стал добровольческий центр из Екатеринбурга «Волонтеры Урала», а среди регионов РФ наиболее активными в сдаче макулатуры оказались Оренбургская область, Республика Крым, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ. В этом году к акции присоединился ряд новых регионов, не участвовавших в первом сезоне: Амурская область, Еврейская АО, Запорожская, Ивановская, Калининградская области, Карачаево-Черкесская республика, Орловская область, Пермский край, Республики Тыва и Хакасия, Ростовская, Смоленская, Херсонская области.

Среди школ лучшими оказались ГБОУ Вешняковская школа (Москва), МОУ Никитская СОШ (с. Никитское, Московская область), МБОУ СОШ № 225 (г. Заречный, Пензенская область), МБОУ СОШ № 4 (Мелитополь), МБОУ Гимназия № 1 (г. Биробиджан), МБОУ Цивильская СОШ№ 1 им. М.В.Силантьева (г. Цивильск), МБОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа (с. Ильинско-Подомское, Архангельская область), МОУ СОШ с УИОП № 16 (г. Комсомольск-на-Амуре), МАОУ СОШ № 13 (г. Северодвинск), МАОУ Березовская начальная общеобразовательная школа (пгт. Березово, Ханты-Мансийский АО) — учебные заведения получат наборы аксессуаров от проекта «Береги».

В категории вузы и ссузы самыми продуктивными оказались Тульский государственный университет, Мелитопольский Государственный университет, Государственный университет морского и речного транспорта имени адмирала С. О. Макарова, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Российский технологический университет, Кубанский государственный медицинский университет, Амурский Гуманитарно-Педагогический Государственный Университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Ульяновский государственный университет, Московский институт электронной техники — команды получат сертификаты от шеринга самокатов и велосипедов от сервиса «Юрент», а также сертификаты на поездку на каршеринге BelkaCar. А в Тульский государственный университет также отправится велошредер для измельчения крышечек и термопресс — ребята собрали больше всех макулатуры как среди вузов, так и среди общественных организаций.

Призы также были предусмотрены и для индивидуальных участников, лучшие из которых получат месячную подписку на сервис МТС Premium. И абсолютно все участники акции получили баллы в приложении проекта «Другое Дело».

Полный список победителей и подробную информацию об акции можно найти на сайте миллион-родине.рф.

По итогам первого сезона деньги, полученные от сдачи макулатуры, собранной волонтерами, студентами и школьниками, составили 1 000 000 рублей, большая часть средств была потрачена на закупку техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома, оставшаяся часть — на поддержку приюта для животных «Дай лапу».

Акция проводится в поддержку национального проекта «Экология» по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Генеральными партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator.