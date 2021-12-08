Более 1000 экологических проектов подались на «Зеленую премию»

Число заявок от экологических проектов на «Зеленую премию» превысило тысячу. Об этом сообщил Российский экологический оператор (РЭО), выступивший организатором конкурса. Победителей объявят 22 декабря.

«Прием заявок на „Зеленую премию“ завершен. Более тысячи проектов подались на конкурс, представленный в пяти номинациях. Жюри, в состав которого вошли эксперты, определят лидеров. Премию будут вручать за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде. А главная цель, которую преследует „Зеленая премия“, это привлечение внимания и стимулирование граждан стать более осознанными и экологически активными», — отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Одной из самых популярных стала номинация «Общество / волонтерство / частные эко-инициативы». Проекты, которые подали заявки в этой номинации, представляют собой как небольшие субботники в маленьких городах, так и охватывающие всю страну движения («Делай!» и «Волонтеры-экологи»), а некоторые из них вышли и на международный уровень («Чистые игры»). Сюда также вошли нишевые инициативы, такие как свопы по обмену вещами, фудшеринг, подписка на вывоз из дома вторсырья, стартапы и лекции про переработку. Многие проекты охватывают детскую и студенческую аудиторию.

От брендов заявки были поданы от таких компаний, как Ingka (МЕГА и ИКЕА), Леруа Мерлен, Duracell, Магнит, Убиратор, МТС, Ecolean и многих других. Их экологическую деятельность будет оценивать жюри. Например, это может быть сбор макулатуры, батареек, изготовление уличной мебели из пластиковых пакетов, установка фандоматов и баков для вторсырья, 100% утилизация пищевых отходов и многое другое.

Среди медиа подались, как СМИ, Telegram-каналы, YouTube-каналы, так и подкасты, приложения и сериалы. Например, это сериал о решившей статье более экологичной семье из России, приложения — проекты по контролю за свалками, карты с баками для вторсырья и пунктами сбора.

Много заявок поступило от российских вузов и частных организаций в номинации «Образование», среди них проекты, направленные на повышение квалификации и экопросвещение среди молодежи. В «Культуре» заявки поданы от галерей, музеев, фестивалей, брендов одежды и лабораторий.

«Зеленая премия» представлена в пяти номинациях — бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, образовательные учреждения, медиапроекты. Также две номинации представлены в «Зеленом рейтинге», который оценивает работу региональных операторов и субъектов РФ. По каждой категории будет собран шорт-лист, из них жюри выберут победителей.

В состав жюри «Зеленой премии» вошли в том числе зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и пропагандирующая экопривычки телеведущая Ирена Понарошку.

Больше информации на сайте РЭО в разделах «Зеленой премии» и «Зеленого рейтинга».