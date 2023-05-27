Экология 27 мая 2023, 11:48 Более 1000 активистов приняли участие в экозабеге «Чистое будущее» на НМЭК-2023

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Старт акции дали вице-премьер Виктория Абрамченко и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Российский экологический оператор провел 27 мая экозабег «Чистое будущее» в рамках X Невского международного экологического конгресса. В нем приняли участие более 1000 человек.

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«Многие привыкли ассоциировать чистый воздух только с промышленностью, но все забывают, что каждый из нас может повлиять на ситуацию прямо сейчас — перейдя на электромобили и альтернативные способы передвижения, экологичное отопление или просто сортировать бытовой мусор, сокращая попадание отходов на свалки. Этот настрой органично передает Всероссийская акция „Выбираю чистый воздух“, которая ключевой нитью проходит через весь экозабег и поддерживает общие мотивы НМЭК. Довольно быстро это мероприятие набрало обороты в нашей стране и стало уже неким символом федерального проекта „Чистый воздух“», — сказала Виктория Абрамченко.

Экозабег поддержали олимпийские чемпионы Дмитрий Труненков и Александр Легков, ультрамарафонщица Алена Рыбкина, а также ведущая канала МАТЧ ТВ Александра Лыскова и основатель социального проекта «Звездный десант» Злата Чепурная.

«Здорово, что акция экозабег становится нашей общей доброй традицией. И хотя бы на это небольшое время, которое займёт гонка, мы откажемся от использования транспорта на бензиновом топливе. Радует, что с каждым годом участников становится всё больше, а значит мы переходим на более высокий уровень осознанности в отношении своего качества жизни и экологии в целом», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Мероприятие организовано в партнерстве с проектом «Выбираю чистый воздух» и беговым сообществом Санкт-Петербурга PushkinRun. Основной забег состоялся в Санкт-Петербурге.