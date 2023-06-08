Экология 08 июня 2023, 14:33 Более 100 тысяч детей приняли участие в конкурсах для «Эколят-дошколят» в апреле–мае

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Более 97 тысяч детей приняли участие в по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами», организованном Российским экологическим оператором. Он также подвел итоги конкурса «Панно, коллаж, настенная композиции из вторичного сырья», в котором приняли участие более 4 500 российских дошкольников и учащихся 1−4 классов.

«В рамках реформы обращения с отходами перед нами также стоит цель сформировать у детей навыки грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и развивать у них внутреннюю потребность бережного отношения к природе и ее ресурсам, в том числе через развитие к творческим способностям в создании поделок. Практическая деятельность по охране окружающей среды также способствует формированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста экологической культуры и бережного отношения к природным ресурсам, расширяет их представления о возможности вторичной переработки макулатуры и рациональном использовании вторичного сырья», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Эколята спасли более 6 000 деревьев, собрав свыше 364 тонн макулатуры. РЭО организовал в апреле–мае конкурс по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами» совместно со Всероссийскими природоохранными социально-образовательными проектами «Эколята-Дошколята» и «Эколята».

«Считается, что 60 килограмм собранной макулатуры — это одно спасенное дерево. Каждый детский сад и начальная школа поставили перед собой задачу: спасти как можно больше деревьев, уменьшить вырубку лесов, а значит, что как можно больше собрать и сдать на переработку макулатуры. Кроме того, посредством сданной во вторичную переработку макулатуры мы экономим воду и электричество», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В конкурсе приняли участие более 97 тысяч дошкольников и учащихся начальных классов из 10 субъектов РФ: города Санкт-Петербург, Республик Алтай и Башкортостан, Краснодарского края, Ханты-Мансийский автономного округа — Югра, Астраханской, Липецкой, Московской, Смоленской и Ростовской областей.

Возглавили рейтинговую таблицу Краснодарский край (67 610 кг), Республика Башкортостан (63 972 кг) и Московская область (58 220 кг).

В конкурсе пано приняли участие дети из Кабардино-Балкарской Республики, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской и Сахалинской областей. Они подготовили вместе со своими наставниками панно, коллажи, настенные композиции из вторичного сырья.

На конкурсе были представлены индивидуальные и командные работы 4 500 тысяч детей — участников Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята». Панно, коллажи и композиции выполнялись из вторичного сырья — бумаги, картона, пластика, полиэтилена, текстиля и других материалов. Сказочные герои Эколят — друзья и защитниками Природы: Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка помогали участникам раскрыть творческий замысел работ и продемонстрировать всем важность грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельного сбора отходов, сохранения природы.

Победителями и призерами стали:

— Детский сад № 2 «Росинка» Ковровского района Владимирской области;

— Детский сад № 7 г. Камышин Волгоградской области;

— Детский сад комбинированного вида № 36 г. Кировск Ленинградской области;

— Детский сад № 17 «Золушка» Борского района Нижегородской области;

— Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска;

— Детский сад № 8 Советского района города Волгограда;

— Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области;

— Детский сад общеразвивающего вида № 32 г. Иваново;

— Детский сад «Колокольчик» г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа;

— Святославский детский сад № 5 Кемеровской области;

— Детский сад № 66 Красноармейского района г. Волгограда;

— Центр развития ребенка — детский сад № 149 г. Иваново;

— Детский сад № 1 «Петушок» г. Нестерова Калининградской области;

— Детский сад «Теремок» г. Николаевска Волгоградской области;

— Детский сад общеразвивающего вида № 35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска;

— Рабитицкая начальная общеобразовательная школа», д. Рабитицы Ленинградской области;

— Заветинская начальная школа-детский сад п. Фурмановка Калининградской области;

— Начальная общеобразовательная школа № 7 города Южно-Сахалинска;

— Средняя общеобразовательная школа № 1 п. г. т. Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа;

— Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балтийска Калининградской области;

— Средняя школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово Нижегородской области;

— Лицей № 8 г. Сосновый Бор Ленинградской области;

— Станция юных натуралистов г. Новокузнецк Кемеровской области;

— Центр детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист» г. Нижний Новгород.

С результатами можно познакомиться на сайте.