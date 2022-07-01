Более 100 объектов по обработке и утилизации 10 млн тонн отходов построят в Сибири

Более 100 объектов обращения с отходами должны создать к 2030 году в Сибири. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко по итогам совещания по реализации реформы обращения с отходами в Сибирском федеральном округе. В совещании приняли участие представители Российского экологического оператора, курирующего мусорную реформу, и других ведомств.

«К 2030 году для достижения целей по снижению захоронения отходов в два раза и 100% сортировки отходов, поставленных Президентом, необходимо ввести более 100 объектов по обработки и утилизации отходов в Сибири. Общая мощность всех объектов обращения с отходами должна составить не менее 10 млн тонн, что потребует свыше 67 млрд рублей инвестиций. Темпы реализации всех мероприятий, связанных с обращением с отходами в федеральном округе, необходимо существенно нарастить», — сообщила Абрамченко.

ППК РЭО совместно с Минприроды России провела инвентаризацию инфраструктуры. Во всех субъектах Сибирского Федерального округа запущен институт регионального оператора. Кроме того, по поручению вице-премьера подписаны планы-соглашения по реализации мероприятий в сфере обращения с отходами между Российским экологическим оператором и всеми главами регионов.

По итогам 2021 года в Сибири образовано 5,1 миллиона тонн отходов, что составляет около 10% от всех образованных на территории России твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. На обработку по итогам года в округе направлено 1,1 миллиона тонн, а на захоронение — 4,3 миллиона тонн, на утилизацию — 120 тысяч тонн.